Kampus
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
Kamis 20 November 2025 10:45 WIB
Kampus
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
Kamis 20 November 2025 08:40 WIB
Sekolah
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
Kamis 20 November 2025 06:46 WIB
Kamis 20 November 2025 06:46 WIB
Kampus
Menag Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia
Rabu 19 November 2025 19:36 WIB
Sekolah
Pianis Cilik Usia 10 Tahun Curi Perhatian Prabowo Saat Peresmian RS di Solo
Rabu 19 November 2025 17:41 WIB
Kampus
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
Rabu 19 November 2025 10:53 WIB
Kampus
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
Selasa 18 November 2025 18:18 WIB
Sekolah
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
Selasa 18 November 2025 17:14 WIB
Sekolah
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
Selasa 18 November 2025 16:49 WIB
Kampus
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Selasa 18 November 2025 12:00 WIB
Kampus
Universitas Tarumanagara Tempati Puncak Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PTS
Selasa 18 November 2025 09:30 WIB
Selasa 18 November 2025 09:30 WIB
Kampus
Kampus
Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad
Selasa 18 November 2025 08:09 WIB
Kampus
Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot
Selasa 18 November 2025 07:13 WIB
Kampus
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
Senin 17 November 2025 17:38 WIB
Kampus
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
Minggu 16 November 2025 18:16 WIB
Kampus
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
Minggu 16 November 2025 17:53 WIB
Kampus
Daftar Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan di Kementerian ESDM
Minggu 16 November 2025 15:08 WIB
Minggu 16 November 2025 15:08 WIB
Kampus
Kampus
5 Beasiswa Luar Negeri yang Masih Dibuka pada November 2025
Minggu 16 November 2025 13:11 WIB
Kampus
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
Minggu 16 November 2025 12:31 WIB
Kampus
Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan
Minggu 16 November 2025 09:02 WIB
Sekolah
Apa Saja Ciri-Ciri Bullying di Sekolah yang Perlu Diwaspadai?
Minggu 16 November 2025 07:41 WIB
Sekolah
Australia Negara Pertama di Dunia yang Larang Remaja Miliki Akun Medsos, Bikin Iri Netizen +62
Sabtu 15 November 2025 23:05 WIB
Kampus
Riwayat Pendidikan dan Profil Gus Elham yang Viral karena Ciumi Anak Perempuan
Sabtu 15 November 2025 21:48 WIB
Sabtu 15 November 2025 21:48 WIB
Kampus
Kampus
Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
Sabtu 15 November 2025 09:24 WIB
Kampus
Segini Ketentuan Gaji Orang Tua Mahasiswa yang Bisa Dapat Bantuan KIP Kuliah
Sabtu 15 November 2025 07:18 WIB
Sekolah
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
Sabtu 15 November 2025 06:23 WIB
Kampus
Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah
Jum'at 14 November 2025 16:18 WIB
Kampus
Latar Belakang Pendidikan Yusuf Saadudin, Dirut Bank BJB yang Meninggal di Usia 52 Tahun
Jum'at 14 November 2025 11:08 WIB
Sekolah
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan
Jum'at 14 November 2025 08:50 WIB
Sekolah
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
Kamis 13 November 2025 18:39 WIB
Kamis 13 November 2025 18:39 WIB
Sekolah
Edupedia
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Kalkulus
Kalkulus adalah bagian matematika yang terutama melibatkan pengertian dan penggunaan diferensial dan integral serta fungsi konsep yang berkaitan KBBI Selain itu, kalkulus berarti dok proses pengerasan yang tidak normal pada tubuh, misalnya adanya batu pada ginjal. Atau endapan tidak normal garam-garam mineral di dalam organ tubuh.
Xilofag
Serangga pemakan kayu.