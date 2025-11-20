Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
EDUKASI
Begini Sosok Terduga Ledakan SMA Negeri 72 yang Sering Di-bully versi Teman?
Sekolah

Begini Sosok Terduga Ledakan SMA Negeri 72 yang Sering Di-bully versi Teman?

Sekolah

Ledakan Terjadi di SMAN 72 Jakarta Usai TKA, Netizen: Untung Tesnya Sudah Selesai

Kampus

Digital Native, Diproyeksikan Gen Z Kerjakan Tugas 100% Pakai AI Pada 2030

Kampus

Ucapkan Duka Cita, Rektor Unud Ajak Sivitas Akademika untuk Refleksi, Empati, dan Bebas Kekerasan

Berita Terkini
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
Kampus

Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis

Kamis 20 November 2025 10:45 WIB
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
Kampus

Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta

Kamis 20 November 2025 08:40 WIB
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
Kampus

Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital

Kamis 20 November 2025 07:25 WIB
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
Sekolah
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!

Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!

Kamis 20 November 2025 06:46 WIB
Menag Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia
Kampus

Menag Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia

Rabu 19 November 2025 19:36 WIB
Lihat Selengkapnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/08/626/3182295//roy_suryo_tersangka-uP59_large.jpg Roy Suryo Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ini Pasal yang Menjerat
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/08/625/3182289//hamish_daud-ytD5_large.jpg Hamish Daud Laporkan Kasus Pencemaran Nama Baik ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/10/22/627/3178587//biduan_dipukul-8Y19_large.jpg Heboh, Biduan Dipukul Penonton Mabuk hingga Pingsan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/10/22/626/3178466//karapan_sapi-K973_large.jpg Karapan Sapi Piala Presiden Rusuh, Anggota Brimob Terluka Disabet Celurit
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/08/08/626/3161449//scope_tiket_upacara-PJr2_large.jpg Tiket Tambahan Undangan Upacara HUT ke-80 RI Diserbu 142.000 Pendaftar
Pianis Cilik Usia 10 Tahun Curi Perhatian Prabowo Saat Peresmian RS di Solo
Sekolah

Pianis Cilik Usia 10 Tahun Curi Perhatian Prabowo Saat Peresmian RS di Solo

Rabu 19 November 2025 17:41 WIB
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
Kampus

Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat

Rabu 19 November 2025 10:53 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
Kampus

Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu

Selasa 18 November 2025 18:18 WIB
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
Sekolah

Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk

Selasa 18 November 2025 17:14 WIB
Info Kampus
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/NKL7o33dwZ.png
Universitas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/187U7jW1nC.png
Universitas Padjajaran
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/JNBHVokz46.png
Universitas Gajah Maja
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/ZGxJYS9b2X.png
Universitas Negeri Jakarta
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/4WjoUHhkm7.jpg
Universitas Sebelas Maret
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/uWD86y36My.png
Institut Teknologi Bandung
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/o2Q2Po13AU.png
Universitas Brawijaya
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/qNZXzshjR3.png
Universitas Airlangga
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/4py8yMBtkZ.png
Universitas Diponegoro
https://img.okezone.com/okz/200/kampus/kampuspilihan/vIxsOlWdMH.jpg
IPB University
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
Sekolah

Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'

Selasa 18 November 2025 16:49 WIB
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Kampus

MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi

Selasa 18 November 2025 12:00 WIB
Kampus

Universitas Tarumanagara Tempati Puncak Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PTS

Selasa 18 November 2025 09:30 WIB

Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad 
Kampus

Tembus 3 Jurnal, Muhammad Ramadhani Jadi Wisudawan Terbaik Sarjana Terapan Unpad 

Selasa 18 November 2025 08:09 WIB
Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot
Kampus

Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot

Selasa 18 November 2025 07:13 WIB
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
Kampus

Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS

Senin 17 November 2025 17:38 WIB
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
Sekolah

Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%

Senin 17 November 2025 17:16 WIB
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
Kampus

Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi

Minggu 16 November 2025 18:16 WIB
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
Kampus

Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik

Minggu 16 November 2025 17:53 WIB
Kampus

Daftar Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan di Kementerian ESDM

Minggu 16 November 2025 15:08 WIB

5 Beasiswa Luar Negeri yang Masih Dibuka pada November 2025
Kampus

5 Beasiswa Luar Negeri yang Masih Dibuka pada November 2025

Minggu 16 November 2025 13:11 WIB
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
Kampus

Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan

Minggu 16 November 2025 12:31 WIB
Ini Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Kemenkes
Kampus

Ini Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Kemenkes

Minggu 16 November 2025 11:05 WIB
Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan
Kampus

Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan

Minggu 16 November 2025 09:02 WIB
Apa Saja Ciri-Ciri Bullying di Sekolah yang Perlu Diwaspadai?
Sekolah

Apa Saja Ciri-Ciri Bullying di Sekolah yang Perlu Diwaspadai?

Minggu 16 November 2025 07:41 WIB
Australia Negara Pertama di Dunia yang Larang Remaja Miliki Akun Medsos, Bikin Iri Netizen +62 
Sekolah

Australia Negara Pertama di Dunia yang Larang Remaja Miliki Akun Medsos, Bikin Iri Netizen +62 

Sabtu 15 November 2025 23:05 WIB
Kampus

Riwayat Pendidikan dan Profil Gus Elham yang Viral karena Ciumi Anak Perempuan

Sabtu 15 November 2025 21:48 WIB

Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
Kampus

Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur

Sabtu 15 November 2025 09:24 WIB
Segini Ketentuan Gaji Orang Tua Mahasiswa yang Bisa Dapat Bantuan KIP Kuliah
Kampus

Segini Ketentuan Gaji Orang Tua Mahasiswa yang Bisa Dapat Bantuan KIP Kuliah

Sabtu 15 November 2025 07:18 WIB
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
Sekolah

Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya

Sabtu 15 November 2025 06:23 WIB
Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah
Kampus

Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah

Jum'at 14 November 2025 16:18 WIB
Latar Belakang Pendidikan Yusuf Saadudin, Dirut Bank BJB yang Meninggal di Usia 52 Tahun
Kampus

Latar Belakang Pendidikan Yusuf Saadudin, Dirut Bank BJB yang Meninggal di Usia 52 Tahun

Jum'at 14 November 2025 11:08 WIB
Sekolah Bebas <i>Bullying</i>, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
Sekolah

Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 

Jum'at 14 November 2025 08:50 WIB
Sekolah

Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya

Kamis 13 November 2025 18:39 WIB

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Test Psikologi
Tes Kemampuan
Tes Kepribadian
Tes Produktivitas
Test Self Efficacy
Edupedia
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Kalkulus
Kalkulus adalah bagian matematika yang terutama melibatkan pengertian dan penggunaan diferensial dan integral serta fungsi konsep yang berkaitan KBBI Selain itu, kalkulus berarti dok proses pengerasan yang tidak normal pada tubuh, misalnya adanya batu pada ginjal. Atau endapan tidak normal garam-garam mineral di dalam organ tubuh.
Xilofag
Serangga pemakan kayu.
Selengkapnya
Advertisement