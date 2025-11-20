Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kalkulus

Kalkulus adalah bagian matematika yang terutama melibatkan pengertian dan penggunaan diferensial dan integral serta fungsi konsep yang berkaitan KBBI Selain itu, kalkulus berarti dok proses pengerasan yang tidak normal pada tubuh, misalnya adanya batu pada ginjal. Atau endapan tidak normal garam-garam mineral di dalam organ tubuh.