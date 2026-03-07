Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Lengkap dengan Kuota Peserta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |16:44 WIB
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 Tahun 2026 bagi lulusan SMA/SMK serta pendidikan vokasi. Program ini menawarkan pelatihan keterampilan kerja secara gratis dengan sertifikasi kompetensi nasional.

Pendaftaran telah dibuka sejak 23 Februari 2026 dan tersedia untuk puluhan ribu peserta di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas akses terhadap sertifikasi profesional.

Tahun ini, total kuota peserta mencapai sekitar 70 ribu orang yang akan dibagi dalam tiga batch sepanjang 2026. Artinya, peluang mengikuti pelatihan gratis dan bersertifikat masih terbuka luas bagi para pencari kerja muda.

Berikut informasi lengkap mengenai program, mulai dari kuota, jadwal, hingga cara pendaftarannya.

Apa Itu Pelatihan Vokasi Nasional 2026?

Pelatihan Vokasi Nasional merupakan program peningkatan kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh Kemnaker melalui jaringan balai pelatihan resmi di berbagai daerah.

Program ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke dunia industri. Peserta tidak hanya mengikuti pelatihan teknis, tetapi juga menjalani asesmen untuk mengetahui minat, potensi, dan kecocokan bidang kerja.

Untuk Batch 1 tahun 2026, program ini diperuntukkan bagi lulusan SMA/sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025. Penyandang disabilitas juga mendapat kesempatan mengikuti pelatihan selama memenuhi syarat pada bidang yang dipilih.

Kuota dan Sistem Batch

