Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Gelar Ngabuburit Bareng Duta Besar Rusia, Siapkan Kelas Internasional

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |08:32 WIB
MNC University Gelar Ngabuburit Bareng Duta Besar Rusia, Siapkan Kelas Internasional
MNC University Gelar Ngabuburit Bareng Duta Besar Rusia, Siapkan Kelas Internasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC University menggelar acara Ngabuburit bersama Duta Besar Rusia pada Jumat (6/3/2026) di Auditorium MNC University, Jakarta Barat. Kegiatan hari ini turut memperingati 76 tahun persahabatan Rusia dengan Indonesia.

Dendi Pratama, Rektor MNC University, mengatakan acara ini diikuti para mahasiswa yang antusias sembari menunggu waktu berbuka puasa. Dendi mengungkap kegiatan ini juga menjadi awal MNC University yang tengah menyiapkan kelas internasional, termasuk Rusia.

“Ini juga salah satu pertanda bahwa kami saat ini sedang mempersiapkan kelas internasional, di mana kami sudah mulai mencoba untuk bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan besar dari berbagai negara. Nah, salah satunya adalah Kedutaan Besar Rusia di Indonesia,” ungkap Dendi, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan Ngabuburit Bersama Rusia ini juga dihadiri Sergei Tolchenow, Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Ia turut memberikan pemaparan soal budaya dan juga keanekaragaman tentang Rusia.

Dendi mengungkap acara ini bisa menjadi awal dari kerja sama untuk membuka kelas internasional di MNC University hingga membuka peluang-peluang bagi para mahasiswa melakukan pertukaran pelajar hingga kesempatan bekerja di Rusia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/65/3204870/mnc_university-EGYr_large.jpg
MNC University Perkuat Standar Nasional Trainer Profesional melalui Sertifikasi BNSP Metodologi Pelatihan Level IV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/65/3204151/mnc_university-JBk6_large.jpg
Dorong Inovasi dan Kreativitas Nasional, MNC University Jalin Kerjasama dengan ISI Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/65/3203190/mnc_university-Q6Dj_large.jpg
Kembangkan SDM Daerah, MNC University dan Pemkot Sukabumi Jalin Kerjasama Program Beasiswa Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/65/3202640/mnc_university-cua5_large.jpg
MNC University Jajaki Peluang Kerjasama dengan Bappeda Kota Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201274/mnc_university-1TBH_large.jpg
Mahasiswa MNC University Buat Video Klip AI, Dosen: Hasilnya di Luar Ekspektasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201272/mnc_university-5Hl1_large.jpg
Tak Takut Hadapi Era AI, MNC University Justru Ingin Jadi Pelopor
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement