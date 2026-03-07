MNC University Gelar Ngabuburit Bareng Duta Besar Rusia, Siapkan Kelas Internasional

JAKARTA - MNC University menggelar acara Ngabuburit bersama Duta Besar Rusia pada Jumat (6/3/2026) di Auditorium MNC University, Jakarta Barat. Kegiatan hari ini turut memperingati 76 tahun persahabatan Rusia dengan Indonesia.

Dendi Pratama, Rektor MNC University, mengatakan acara ini diikuti para mahasiswa yang antusias sembari menunggu waktu berbuka puasa. Dendi mengungkap kegiatan ini juga menjadi awal MNC University yang tengah menyiapkan kelas internasional, termasuk Rusia.

“Ini juga salah satu pertanda bahwa kami saat ini sedang mempersiapkan kelas internasional, di mana kami sudah mulai mencoba untuk bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan besar dari berbagai negara. Nah, salah satunya adalah Kedutaan Besar Rusia di Indonesia,” ungkap Dendi, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan Ngabuburit Bersama Rusia ini juga dihadiri Sergei Tolchenow, Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Ia turut memberikan pemaparan soal budaya dan juga keanekaragaman tentang Rusia.

Dendi mengungkap acara ini bisa menjadi awal dari kerja sama untuk membuka kelas internasional di MNC University hingga membuka peluang-peluang bagi para mahasiswa melakukan pertukaran pelajar hingga kesempatan bekerja di Rusia.