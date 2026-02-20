Advertisement
MNC University Jajaki Peluang Kerjasama dengan Bappeda Kota Sukabumi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |11:54 WIB
MNC University Jajaki Peluang Kerjasama dengan Bappeda Kota Sukabumi
MNC University Jajaki Peluang Kerjasama dengan Bappeda Kota Sukabumi (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC University melakukan penjajakan Kerjasama dengan Bappeda Kota Sukabumi, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), pada 18 Februari 2026  di ruang Rapat Bappeda Kota Sukabumi. 

Rapat penjajakan yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari tersebut membahas tentang  peluang riset dan program terapan yang relevan dengan kebutuhan daerah, seperti pengembangan potensi daerah, pariwisata dan desa wisata, ekonomi kreatif, edutainment, penyusunan dokumen kebijakan dan naskah akademik, serta pemanfaatan teknologi dan AI untuk perencanaan dan tata kelola pemerintahan. 

Pertemuan juga menyoroti kebutuhan kolaborasi kampus dalam penyusunan dokumen strategis, kajian pengentasan kemiskinan, serta model kampung binaan berbasis media dan konten.
Dalam pembahasan kebutuhan strategis daerah, pihak Pemerintah Kota Kota Sukabumi menekankan pentingnya penguatan fiskal, peningkatan eksposur program inovasi, dan pembangunan branding khas daerah. 

Sejumlah topik riset konkret diusulkan untuk ditindaklanjuti bersama, antara lain kajian potensi wisata kota, strategi pembelajaran berbasis kearifan lokal, riset media, dukungan indikator pembangunan, serta keterlibatan dosen dalam program PkM tematik. 
Dalam rapat ini, tim MNC University dihadiri oleh Direktorat Kemitraan,  Direktorat Riset, Inovasi dan Dampak Sosial. 

Direktur Riset, Inovasi dan Dampak Sosial, Humiras Betty M. Sihombing berharap Kerjasama kedua institusi dapat segera terealisasikan. Menurut Betty rencana kolaborasi ini sangat strategis karena MNC University saat ini fokus pada pengembangan potensi daerah. Sehingga nantinya, luaran-luaran Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi Masyarakat khususnya di kota Sukabumi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

