HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Perkuat Standar Nasional Trainer Profesional melalui Sertifikasi BNSP Metodologi Pelatihan Level IV

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |08:45 WIB
MNC University Perkuat Standar Nasional Trainer Profesional melalui Sertifikasi BNSP Metodologi Pelatihan Level IV
MNC University Perkuat Standar Nasional Trainer Profesional melalui Sertifikasi BNSP Metodologi Pelatihan Level IV (Foto: Okezone)
JAKARTAMNC University melalui MNC Academy sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi BNSP Level IV pada 11–12 Februari 2026, yang dilanjutkan dengan Uji Kompetensi pada 14 Februari 2026 di Kampus MNC University, Jakarta Barat. Program ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan skema sertifikasi trainer berbasis standar nasional di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai institusi pendidikan yang mengembangkan konsep beyond classroom learning, MNC University secara konsisten membangun ekosistem pelatihan dan pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri. Penyelenggaraan sertifikasi ini mempertegas peran MNC University tidak hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai pusat pengembangan profesional yang terstandar dan terukur.

Sebanyak 11 peserta yang terdiri dari calon instruktur internal, dosen, serta profesional dari berbagai sektor mengikuti program ini secara intensif dalam format kelas terbatas. Pendekatan ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih fokus, partisipatif, dan berbasis praktik, sehingga setiap peserta memperoleh pendampingan optimal dalam mengembangkan kompetensinya sebagai trainer profesional.

Selama pelatihan, peserta dibekali penguatan metodologi pelatihan berbasis kompetensi, prinsip andragogi, penyusunan perangkat ajar sistematis, teknik komunikasi instruksional, hingga strategi pengelolaan dinamika kelas. Pembelajaran dikemas secara aplikatif melalui diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, serta praktik microteaching yang menjadi komponen utama program.

Pada tahap akhir, peserta mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mitra berlisensi BNSP. Proses asesmen mencakup verifikasi portofolio, observasi praktik, dan wawancara kompetensi sesuai Skema Sertifikasi Metodologi Pelatihan Level IV KKNI. Sertifikasi ini menjadi pengakuan resmi atas kompetensi peserta dalam merancang dan melaksanakan pelatihan sesuai standar nasional.

Telusuri berita edukasi lainnya
