AI Jadi Tantangan di Industri Kreatif, Jessica Tanoesoedibjo Minta Kampus Siap Adaptasi

JAKARTA - Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, menegaskan pentingnya kolaborasi nyata antara dunia industri dan perguruan tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi di industri kreatif, misalnya melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut disampaikan dalam acara Launching Video Klip Mahalini Karya Mahasiswa MNC University di MNC Tower, Kebon Jeruk, Kamis (12/2/2026).

Jessica menyebut, kolaborasi antara industri dan universitas menjadi sangat relevan karena hingga kini penggunaan Generative AI di industri kreatif masih menjadi perdebatan.

“Ini mungkin event internal, tapi menurut saya luar biasa karena menandai kolaborasi industri dan universitas yang sangat konkret. Terutama sekarang, penggunaan Gen AI di industri kreatif masih diperdebatkan dan belum ada best practice-nya,” ujar Jessica.

Namun, ia menilai di sinilah peran kampus menunjukkan kedekatannya dengan ekosistem industri kreatif. Kampus dinilai mampu menjadi pihak yang bisa membaca kebutuhan industri melalui riset dan pengembangan, termasuk soal teknologi AI.

“Sebagai universitas yang sangat dekat dan lengket dengan industri kreatif, kita bisa set the temperature tentang apa yang dibutuhkan industri, termasuk riset soal perkembangan Gen AI,” jelasnya.

Produksi Konten Kreatif