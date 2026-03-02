Rachel Amanda Baru Ambil Ijazah S2 di Belanda Setelah 2 Tahun Lulus

JAKARTA – Aktris Rachel Amanda akhirnya bisa memegang ijazah Master of Science (M.Sc) dari University of Amsterdam, Belanda. Padahal, ia sudah dinyatakan lulus sejak 2024 lalu.

Penundaan pengambilan ijazah itu bukan tanpa alasan. Padatnya aktivitas di dunia hiburan membuat Rachel belum sempat kembali ke Belanda untuk menghadiri prosesi kelulusan sekaligus mengambil ijazahnya.

“Iya, kebetulan memang dari kemarin tuh nggak sempat, karena waktu itu pulang dan pas kelulusan di sana, aku tuh kebetulan syuting film di sini. Jadi, aku nggak bisa ikut kelulusannya pada saat akhir 2024 waktu itu,” ujar Rachel Amanda di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Amanda mengaku baru memiliki kesempatan mengunjungi Belanda pada awal 2026. Momen tersebut bertepatan dengan agenda dirinya menghadiri festival film di Jerman.

“Belum sempat ke sana juga, belum sempat jalan-jalan juga ke Eropa lagi. Terus, kemarin Februari, aku tuh ada festival film di Jerman,” ucapnya.