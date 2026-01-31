Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

4 Jurusan Langka di Indonesia dan Bergaji Tinggi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |18:05 WIB
4 Jurusan Langka di Indonesia dan Bergaji Tinggi
4 Jurusan Langka di Indonesia dan Bergaji Tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Empat jurusan langka di Indonesia dan bergaji tinggi menarik untuk diketahui, terutama bagi calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan masa depan karier. Di tengah banyaknya jurusan kuliah populer seperti Kedokteran, Hukum, atau Manajemen, ternyata ada sejumlah jurusan yang tergolong langka dan hanya tersedia di sedikit perguruan tinggi di Indonesia.

Meski kurang dikenal masyarakat luas, jurusan-jurusan langka ini justru memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Kebutuhan tenaga ahlinya cukup tinggi, sementara jumlah lulusannya masih terbatas. Kondisi ini membuat peluang kerja terbuka lebar dengan potensi gaji yang relatif besar, baik di dalam maupun luar negeri.

Jurusan Kuliah Langka

1. Jurusan Meteorologi

Jurusan Meteorologi merupakan salah satu jurusan langka yang hanya tersedia di beberapa perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan IPB University. Jurusan ini mempelajari dinamika atmosfer, cuaca, iklim, hingga fenomena alam yang berkaitan dengan kondisi udara dan lingkungan.

Lulusan Meteorologi memiliki peran penting, terutama di negara seperti Indonesia yang rawan bencana alam dan memiliki wilayah geografis yang luas. Prospek kerja lulusan jurusan ini antara lain sebagai analis cuaca, ahli meteorologi dan klimatologi, spesialis kebencanaan, peneliti ilmu atmosfer, hingga dosen di perguruan tinggi. Selain itu, lulusan Meteorologi juga berpeluang bekerja di instansi pemerintah seperti BMKG maupun sektor swasta yang bergerak di bidang energi, penerbangan, dan kelautan.

Halaman:
1 2 3
