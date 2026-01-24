Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari di SIPSS 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |10:03 WIB
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari di SIPSS 2026
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari di SIPSS 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar jurusan kuliah yang banyak dicari di SIPSS 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka Seleksi Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026. Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 22 Januari 2026, dan dapat diikuti oleh lulusan S1, S2, D-IV, hingga dokter spesialis untuk jurusan Patalogi Anatomik dan Mikrobiologi Klinik.

Informasi tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulawesi Tenggara. “Melalui seleksi SIPSS ini, Polri memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi dan profesi untuk direkrut sebagai Perwira Pertama Polri, sesuai kebutuhan organisasi,” ungkap Karo SDM Kombes Pol. Dr. Arief Fitrianto, S.I.K., S.H., M.M.

Sejumlah jurusan yang dibutuhkan antara lain Ilmu Pemerintahan, Teknik Sipil, Psikologi, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Biologi, Kimia, Fisika, Desain Komunikasi Visual, Statistik, Manajemen, Seni Rupa, Pendidikan Bahasa Prancis, dan Sastra Korea. Selain itu, Polri juga membuka peluang bagi lulusan Theologi Hindu dan Kristen, serta pemegang sertifikat Commercial Pilot Licence Flying School.

Untuk jenjang S2 dan profesi, formasi yang dibuka meliputi Psikologi Profesi, Pengembangan Kurikulum, dan Kajian Ilmu Kepolisian. Sementara untuk jenjang D-IV, tersedia formasi Teknologi Rekayasa Pengolahan Kulit yang dikhususkan bagi wilayah penugasan tertentu.

Polri juga membuka rekrutmen proyeksi penugasan khusus untuk wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara, dengan kualifikasi khusus seperti S1 Kedokteran, S1 Psikologi Profesi, dan S2 Psikologi Profesi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

