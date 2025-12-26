5 Pilihan Jurusan Kuliah yang Cocok untuk Perempuan Introvert

JAKARTA – Memilih jurusan kuliah kerap menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dengan kepribadian introvert. Kebutuhan akan ruang yang tenang dan minim interaksi sosial intens sering membuat mereka ragu menentukan program studi yang tepat. Kabar baiknya, ada banyak jurusan yang justru sejalan dengan karakter introvert dan tetap membuka peluang berkembang secara optimal.

Beberapa program studi berikut dinilai cocok untuk perempuan introvert karena menekankan kemampuan analisis, ketelitian, serta pekerjaan mandiri tanpa harus selalu tampil di depan banyak orang.

Jurusan untuk Orang Introvert

1. Keuangan

Jurusan Keuangan cocok bagi kamu yang menyukai angka, analisis, dan perencanaan. Sebagian besar aktivitas akademiknya berfokus pada pengolahan data dan pengambilan keputusan finansial, sehingga tidak menuntut interaksi sosial berlebihan.

Mahasiswa Keuangan tetap memiliki peran strategis, terutama dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan organisasi. Adapun materi yang dipelajari antara lain manajemen keuangan, investasi, analisis laporan keuangan, perpajakan, hingga manajemen risiko.