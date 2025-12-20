Daftar Negara yang Sediakan Kuliah Gratis untuk Orang Indonesia

JAKARTA - Daftar negara yang menyediakan kuliah gratis untuk orang Indonesia. Beberapa negara ini menyediakan beasiswa kuliah gratis untuk warga negara asing, termasuk Indonesia. Artinya, kesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri semakin terbuka lebar bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Beasiswa yang ditawarkan bukan hanya biaya pendidikan, tetapi juga tunjangan hidup hingga fasilitas penunjang lainnya. Berdasarkan informasi terbaru, setidaknya ada lima negara yang menawarkan program beasiswa menarik dan kompetitif bagi pelajar Indonesia.

Daftar Negara yang Sediakan Kuliah Gratis

1. Brunei Darussalam

Melalui program Brunei Darussalam Government Scholarship, pemerintah Brunei memberikan bantuan pendidikan untuk jenjang diploma, sarjana, hingga magister. Beasiswa ini meliputi biaya kuliah penuh, tiket pesawat pulang-pergi, tunjangan hidup bulanan, serta berbagai fasilitas pendukung bagi mahasiswa internasional.

2. Hungaria