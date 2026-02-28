Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 5 Beasiswa Luar Negeri 2026 yang Full Funded, Yuk Coba

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |18:09 WIB
Daftar 5 Beasiswa Luar Negeri 2026 yang Full Funded, Yuk Coba
Daftar 5 Beasiswa Luar Negeri 2026 yang Full Funded, Yuk Coba (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Melanjutkan studi ke luar negeri kini semakin terbuka lewat berbagai program beasiswa full funded. Skema ini umumnya menanggung biaya kuliah penuh, tunjangan hidup, hingga fasilitas pendukung lainnya. Berikut lima rekomendasi beasiswa luar negeri 2026 yang bisa kamu pertimbangkan.

1. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi salah satu program paling bergengsi bagi Warga Negara Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3 di luar negeri.

Program ini didanai oleh Pemerintah Indonesia melalui dana abadi pendidikan dan mencakup:

  • Biaya kuliah penuh
  • Tunjangan biaya hidup bulanan
  • Tiket pesawat pulang-pergi
  • Asuransi kesehatan
  • Biaya visa dan penelitian

LPDP juga mensyaratkan komitmen kontribusi ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Umumnya, pelamar harus memiliki IPK sesuai ketentuan, sertifikat kemampuan bahasa asing, serta Letter of Acceptance (LoA) dari universitas tujuan.

2. Beasiswa Eiffel Excellence Scholarship Programme (Prancis)

Beasiswa Eiffel Excellence Scholarship Programme diselenggarakan oleh Pemerintah Prancis untuk jenjang S2 dan S3. Program ini dirancang untuk menarik mahasiswa internasional berprestasi.

Cakupan beasiswa meliputi:

  • Tunjangan hidup bulanan
  • Tiket pesawat pulang-pergi
  • Asuransi kesehatan
  • Dukungan pencarian tempat tinggal

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/65/3198692/beasiswa-lRPj_large.jpg
Apa Perbedaan Beasiswa Unggulan dengan LPDP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3191010/beasiswa-UwnI_large.jpg
Daftar Negara yang Sediakan Kuliah Gratis untuk Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183691/beasiswa-5DJx_large.jpg
5 Beasiswa Luar Negeri yang Masih Dibuka pada November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179188/beasiswa-pAI3_large.jpg
Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Beasiswa Penyelesaian Studi Doktor Dalam Negeri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/624/3157675/anak_sekolah-IVNC_large.jpg
Turunkan Angka Putus Sekolah, Tak Bisa Hanya Andalkan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/65/3155997/beasiswa-TqgR_large.jpg
Apakah Ada Batasan Usia untuk Daftar Beasiswa LPDP?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement