Daftar 5 Beasiswa Luar Negeri 2026 yang Full Funded, Yuk Coba

JAKARTA – Melanjutkan studi ke luar negeri kini semakin terbuka lewat berbagai program beasiswa full funded. Skema ini umumnya menanggung biaya kuliah penuh, tunjangan hidup, hingga fasilitas pendukung lainnya. Berikut lima rekomendasi beasiswa luar negeri 2026 yang bisa kamu pertimbangkan.

1. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi salah satu program paling bergengsi bagi Warga Negara Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3 di luar negeri.

Program ini didanai oleh Pemerintah Indonesia melalui dana abadi pendidikan dan mencakup:

Biaya kuliah penuh

Tunjangan biaya hidup bulanan

Tiket pesawat pulang-pergi

Asuransi kesehatan

Biaya visa dan penelitian

LPDP juga mensyaratkan komitmen kontribusi ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Umumnya, pelamar harus memiliki IPK sesuai ketentuan, sertifikat kemampuan bahasa asing, serta Letter of Acceptance (LoA) dari universitas tujuan.

2. Beasiswa Eiffel Excellence Scholarship Programme (Prancis)

Beasiswa Eiffel Excellence Scholarship Programme diselenggarakan oleh Pemerintah Prancis untuk jenjang S2 dan S3. Program ini dirancang untuk menarik mahasiswa internasional berprestasi.

Cakupan beasiswa meliputi: