Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Uang Saku Beasiswa LPDP dalam Negeri?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |16:36 WIB
Berapa Uang Saku Beasiswa LPDP dalam Negeri?
Berapa Uang Saku Beasiswa LPDP dalam Negeri? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Uang saku beasiswa LPDP merupakan salah satu komponen dukungan finansial yang diberikan kepada penerima beasiswa untuk membantu biaya hidup selama masa studi. Beasiswa Reguler LPDP dirancang untuk mahasiswa program magister dan doktor di dalam maupun luar negeri, dengan mekanisme dan syarat yang telah ditetapkan.

Apa Itu Uang Saku Beasiswa LPDP?

Uang saku adalah dana bulanan yang diberikan kepada penerima beasiswa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selama masa studi. Dana ini termasuk dalam paket beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, tunjangan hidup, biaya transportasi, asuransi, dan biaya lain yang relevan.

Tujuan pemberian uang saku adalah agar penerima beasiswa dapat fokus pada studi tanpa terbebani oleh biaya hidup selama masa kuliah.

Penggunaan Uang Saku

Uang saku LPDP dapat digunakan untuk kebutuhan seperti:

  • Biaya tempat tinggal atau sewa kost;
  • Biaya makan dan kebutuhan harian;
  • Transportasi lokal;
  • Kebutuhan pribadi;
  • Kebutuhan akademik tambahan (misalnya buku atau perlengkapan studi).

Jumlah uang saku disesuaikan dengan biaya hidup di lokasi studi. Negara dengan biaya hidup tinggi biasanya mendapat uang saku yang lebih besar dibanding negara dengan biaya hidup lebih rendah.

Besaran Uang Saku Beasiswa LPDP dalam Negeri

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/65/3204149/lpdp-mz6V_large.jpg
Ini Cara dan Syarat Dapat Beasiswa LPDP seperti Dwi Sasetyaningtyas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/65/3203820/tyas-53nH_large.jpg
Deretan Fakta Keluarga Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Kini Disorot Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/65/3203749/lpdp-iegP_large.jpeg
Menguak Apa Itu Dana Abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Asal Muasal Sumber Dananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/65/3203359/beasiswa-R8XQ_large.jpg
Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/65/3203200/arya-6RZJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/65/3200265/lpdp-QvnO_large.jpg
Daftar Biaya Kuliah yang Tak Ditanggung Beasiswa LPDP 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement