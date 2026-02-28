Berapa Uang Saku Beasiswa LPDP dalam Negeri?

JAKARTA – Uang saku beasiswa LPDP merupakan salah satu komponen dukungan finansial yang diberikan kepada penerima beasiswa untuk membantu biaya hidup selama masa studi. Beasiswa Reguler LPDP dirancang untuk mahasiswa program magister dan doktor di dalam maupun luar negeri, dengan mekanisme dan syarat yang telah ditetapkan.

Apa Itu Uang Saku Beasiswa LPDP?

Uang saku adalah dana bulanan yang diberikan kepada penerima beasiswa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selama masa studi. Dana ini termasuk dalam paket beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, tunjangan hidup, biaya transportasi, asuransi, dan biaya lain yang relevan.

Tujuan pemberian uang saku adalah agar penerima beasiswa dapat fokus pada studi tanpa terbebani oleh biaya hidup selama masa kuliah.

Penggunaan Uang Saku

Uang saku LPDP dapat digunakan untuk kebutuhan seperti:

Biaya tempat tinggal atau sewa kost;

Biaya makan dan kebutuhan harian;

Transportasi lokal;

Kebutuhan pribadi;

Kebutuhan akademik tambahan (misalnya buku atau perlengkapan studi).

Jumlah uang saku disesuaikan dengan biaya hidup di lokasi studi. Negara dengan biaya hidup tinggi biasanya mendapat uang saku yang lebih besar dibanding negara dengan biaya hidup lebih rendah.

Besaran Uang Saku Beasiswa LPDP dalam Negeri