Adu Pendidikan Dwi Sasetyaningtyas dengan Arya Iwantoro, Pasangan Viral Alumni LPDP yang Diblacklist Purbaya

JAKARTA - Adu pendidikan Dwi Sasetyaningtyas dengan Arya Iwantoro, pasangan viral alumni LPDP yang diblacklist Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memasukkan pasangan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro ke dalam daftar hitam (blacklist) permanen.

Keputusan ini merupakan buntut dari tindakan yang dianggap merendahkan martabat negara serta adanya kewajiban pengabdian yang belum dipenuhi. Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Dwi Sasetyaningtyas yang menyebut "cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan”. Sanksi ini memastikan bahwa keduanya tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bekerja atau menjalin hubungan profesional dengan seluruh instansi pemerintah Indonesia di masa depan.

"Blacklist artinya nanti mereka tidak bisa kerja lagi (berhubungan) dengan pemerintah di sini, selama saya di sini atau di blacklist permanen, dua-duanya (Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro)," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN Kita.

Riwayat Pendidikan Dwi dan Arya

- Dwi Sasetyaningtyas

Tyas menghabiskan masa pendidikan bangku SD hingga SMA di Surabaya, Jawa Timur. Ia lalu menempuh pendidikan S1 di jurusan Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah lulus, Tyas melanjutkan studi S2 di Delft University of Technology (Belanda) melalui beasiswa LPDP dan lulus pada Agustus 2017.