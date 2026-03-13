Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Rismon Sianipar yang Minta Maaf ke Jokowi dan Gibran Soal Tudingan Ijazah Palsu

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:32 WIB
Riwayat Pendidikan Rismon Sianipar yang Minta Maaf ke Jokowi dan Gibran Soal Tudingan Ijazah Palsu
Riwayat Pendidikan Rismon Sianipar yang Minta Maaf ke Jokowi dan Gibran terkait Tudingan Ijazah Palsu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat Pendidikan Rismon Sianipar yang Minta Maaf ke Jokowi dan Gibran terkait Tudingan Ijazah Palsu. Ahli forensik digital Rismon Sianipar menyambangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, Kemarin. Kedatangan salah satu tersangka kasus fitnah ijazah palsu tersebut, didampingi kuasa hukumnya, Jahmada Girsang.

Rismon datang ke kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo sekitar pukul 17.10 WIB. Rismon datang dengan naik mobil Toyota Fortuner warna hitam. 

Kedatangan Rismon diterima langsung oleh Jokowi di dalam rumah. Setelah hampir satu jam melakukan pertemuan, Rismon bersama kuasa hukumnya keluar dari rumah Jokowi.

Saat disinggung apakah kedatangannya untuk minta maaf ke Jokowi, Rismon mengakui. Dirinya juga meminta maaf kepada publik.

"Apalagi kepada pihak terkait, seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka," tegasnya.

Riwayat Pendidikan Rismon Sianipar

Rismon Hasiholan Sianipar lahir pada 25 April 1977 di Dolok Ulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), menyelesaikan gelar Sarjana Teknik pada 1998 dan Magister Teknik di bidang Teknik Elektro pada 2001.

Setelah lulus dari UGM, Rismon mendapatkan beasiswa Monbukagakusho dari pemerintah Jepang. Dia melanjutkan studinya di Universitas Yamaguchi, meraih gelar Master of Engineering (M.Eng) pada 2005 dan Doctor of Engineering (Dr.Eng) pada 2008.

Halaman:
1 2
