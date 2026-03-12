Viral Video Guru SMP di NTT Peluk dan Cium Siswa di Sekolah

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan seorang guru SMP memeluk dan mencium siswanya di dalam kelas viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan langsung memicu berbagai reaksi dari publik.

Guru yang ada dalam video tersebut diketahui bernama Rusly Lingu Djara. Ia merupakan pengajar di SMP Negeri 2 Sabu Timur. Dalam rekaman yang beredar luas, Rusly terlihat memeluk dan mencium pipi beberapa siswa laki-laki di ruang kelas.

Melansir Instagram Pandemictalks, sang guru memeluk dan mencium murid laki-laki satu per satu. Video tersebut kemudian menyebar cepat di berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan warganet.

Sebagian pihak menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang guru kepada siswa di lingkungan sekolah.

Berikut adalah beberapa komentar netizen yang menentang perbuatan sang guru.