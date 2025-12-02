Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Syarat dan Cara Daftar PPG Guru Tahap 5 tahun 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |07:38 WIB
Ini Syarat dan Cara Daftar PPG Guru Tahap 5 tahun 2025
Ini Syarat dan Cara Daftar PPG Guru Tahap 5 tahun 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini syarat dan cara daftar PPG Guru tahap 5 tahun 2025. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali membuka pendaftaran Seleksi Administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan).

Pendaftaran ini ditujukan untuk seluruh guru yang memenuhi syarat namun belum mendapatkan kesempatan mengikuti PPG pada periode sebelumnya. Proses seleksi kali ini disederhanakan agar semakin banyak guru yang bisa mengikuti PPG dan memperoleh sertifikat pendidik.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru sehingga bisa lebih fokus memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen Kemendikbudristek untuk menuntaskan sertifikasi bagi seluruh guru yang belum tersertifikasi.

Adapun sasaran peserta seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu adalah guru yang memenuhi persyaratan, belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik dan/atau belum memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik).

Guru tercatat aktif mengajar pada saat pelaksanaan seleksi PPG, sebagai guru aktif mengajar minimal 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024.

