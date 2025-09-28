Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Lengkap Tunjangan dan Insentif Guru di 2025

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |18:01 WIB
Daftar Lengkap Tunjangan dan Insentif Guru di 2025
Daftar Lengkap Tunjangan dan Insentif Guru di 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui berbagai program tunjangan dan insentif. Tahun 2025, baik guru ASN maupun non-ASN mendapatkan sejumlah hak yang diatur dalam peraturan terbaru. Berikut adalah daftar lengkap tunjangan dan insentif guru tahun 2025 yang perlu diketahui.
 
1. Tunjangan dan Insentif Guru Non-ASN
Guru non-ASN, termasuk honorer dan pendidik di sekolah formal maupun nonformal, berhak menerima bantuan insentif dari pemerintah.
Guru formal non-ASN: Rp2.100.000 per tahun, dibayarkan sekaligus.
Guru PAUD nonformal: Rp2.400.000 per tahun.
Subsidi tambahan/BSU: Rp600.000 untuk kategori tertentu, misalnya sebagian guru PAUD nonformal.
Syarat utama penerima insentif antara lain terdaftar di Dapodik, memiliki NUPTK, minimal pendidikan D4/S1 (untuk guru formal), bukan ASN, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tidak sedang menerima bantuan sosial lain dari Kementerian Sosial (Kemensos).
 
2. Tunjangan untuk Guru ASN Daerah (PNS/PPPK)
Bagi guru ASN daerah, regulasi terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan.
Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Besarannya setara satu kali gaji pokok per bulan untuk guru yang sudah bersertifikasi. Dibayarkan setiap triwulan langsung ke rekening guru.
Tunjangan Khusus
Diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus seperti terpencil, perbatasan, atau wilayah terdampak bencana. Nominalnya menyesuaikan zona tugas khusus.
Tambahan Penghasilan (Tamsil)
Khusus untuk guru ASN yang belum memiliki sertifikasi. Besarannya Rp250.000 per bulan atau Rp750.000 per triwulan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179186/guru-JGZa_large.jpg
Daftar Lengkap Bidang Studi PPG Bagi Calon Guru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179182/guru-UX9h_large.jpg
Cara Cek Linieritas PPG Prajabatan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/624/3160669/guru-xleq_large.jpg
Bantuan Insentif Guru Non-ASN 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/624/3145786/guru-ceMk_large.jpeg
Mengapa Tunjangan Guru Belum Cair? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/624/3133756/guru-FQs3_large.jpg
Cerita Guru di Daerah Masih Kesulitan Baca Rapor Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/624/3133748/guru-BGMl_large.jpg
Mengajar Pakai Animasi hingga Video, Guru: Lebih Asyik dan Bikin Siswa Semangat 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement