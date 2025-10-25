Cara Cek Linieritas PPG Prajabatan 2025

JAKARTA – Cara cek linieritas PPG Prajabatan 2025. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan 2025 membuka kesempatan bagi lulusan sarjana (S1) dan diploma empat (D-IV) untuk menjadi guru profesional.

Namun, sebelum mendaftar, kamu wajib memastikan linieritas jurusan kuliah dengan bidang studi PPG yang akan diambil.

Apa Itu Linieritas PPG?

Linieritas PPG berarti kesesuaian antara program studi S1/D-IV dengan bidang studi PPG yang dituju. Artinya, jurusan kuliahmu harus relevan dengan bidang pengajaran yang ingin kamu ambil dalam PPG.

Menurut laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id, konsep linieritas ini menjadi acuan utama untuk menentukan apakah kamu memenuhi syarat mengikuti PPG pada bidang tertentu.

Bagi kamu yang ingin mendaftar Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025, pastikan dulu kualifikasi S-1/D-IV kamu sudah linier dengan bidang studi PPG yang akan diambil.

Cara Cek daftar lengkapnya di laman resmi:

- Buka situs https://ppg.kemendikdasmen.go.id

- Masukkan nomor NIK atau program studi

- Lalu klik cek linieritas

Sistem akan menampilkan bidang studi PPG yang linier dengan ijazah Anda. Jika hasil linier, Anda bisa melanjutkan pendaftaran; jika tidak, pilih bidang studi lain yang sesuai.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)