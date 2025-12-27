Jadwal Lengkap KIP Kuliah 2026 Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri

JAKARTA – Informasi jadwal lengkap KIP Kuliah 2026 untuk jalur SNBP, SNBT, hingga jalur mandiri penting diketahui sejak dini oleh calon mahasiswa. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali dibuka untuk membantu siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Melalui program ini, penerima tidak hanya mendapatkan pembebasan biaya kuliah, tetapi juga bantuan biaya hidup bulanan. Salah satu aspek utama penilaian adalah kondisi ekonomi keluarga, khususnya penghasilan orang tua yang harus berada di bawah batas tertentu sesuai ketentuan pemerintah.

Syarat Umum Penerima KIP Kuliah

Meski jadwal resmi KIP Kuliah 2026 belum diumumkan, persyaratan pendaftaran diperkirakan masih mengacu pada ketentuan tahun sebelumnya. Adapun syarat yang perlu dipenuhi antara lain:

Siswa SMA/SMK/sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya

Memiliki kemampuan akademik yang baik, namun terkendala kondisi ekonomi

Dibuktikan dengan dokumen resmi sebagai keluarga kurang mampu

Diterima sebagai mahasiswa baru di PTN atau PTS

Program studi yang dipilih minimal terakreditasi Baik, dengan prioritas Unggul dan Baik Sekali

Perkiraan Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2026

Agar tidak tertinggal, calon mahasiswa disarankan memahami alur dan jadwal pendaftaran lebih awal. Berdasarkan pola pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran KIP Kuliah biasanya dibuka sebelum tahapan seleksi masuk perguruan tinggi dimulai.