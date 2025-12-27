Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jadwal Lengkap KIP Kuliah 2026 Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |13:17 WIB
Jadwal Lengkap KIP Kuliah 2026 Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri
Jadwal Lengkap KIP Kuliah 2026 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Informasi jadwal lengkap KIP Kuliah 2026 untuk jalur SNBP, SNBT, hingga jalur mandiri penting diketahui sejak dini oleh calon mahasiswa. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali dibuka untuk membantu siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Melalui program ini, penerima tidak hanya mendapatkan pembebasan biaya kuliah, tetapi juga bantuan biaya hidup bulanan. Salah satu aspek utama penilaian adalah kondisi ekonomi keluarga, khususnya penghasilan orang tua yang harus berada di bawah batas tertentu sesuai ketentuan pemerintah.

Syarat Umum Penerima KIP Kuliah

Meski jadwal resmi KIP Kuliah 2026 belum diumumkan, persyaratan pendaftaran diperkirakan masih mengacu pada ketentuan tahun sebelumnya. Adapun syarat yang perlu dipenuhi antara lain:

  • Siswa SMA/SMK/sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya
  • Memiliki kemampuan akademik yang baik, namun terkendala kondisi ekonomi
  • Dibuktikan dengan dokumen resmi sebagai keluarga kurang mampu
  • Diterima sebagai mahasiswa baru di PTN atau PTS

Program studi yang dipilih minimal terakreditasi Baik, dengan prioritas Unggul dan Baik Sekali

Perkiraan Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2026

Agar tidak tertinggal, calon mahasiswa disarankan memahami alur dan jadwal pendaftaran lebih awal. Berdasarkan pola pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran KIP Kuliah biasanya dibuka sebelum tahapan seleksi masuk perguruan tinggi dimulai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/624/3190995/kip-9CPW_large.jpg
5 Penyebab KIP Kuliah Dicabut yang Perlu Diketahui Camaba dan Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189504/sekolah-v3B4_large.jpg
Cara Lihat NPSN Sekolah untuk Syarat Daftar KIP Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/624/3188287/kip-2lT9_large.jpg
Apa Saja Kriteria Penentu Lolos KIP Kuliah 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184867/kip_kuliah-FojL_large.jpg
Berikut Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Lengkap dengan Syarat dan Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184737/kip_kuliah-QLjb_large.jpg
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/65/3183543/kip-fMb6_large.jpg
Segini Ketentuan Gaji Orang Tua Mahasiswa yang Bisa Dapat Bantuan KIP Kuliah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement