JAKARTA - 5 penyebab KIP Kuliah dicabut yang perlu diketahui camaba dan mahasiswa. Untuk mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026, calon penerima harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Program ini tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup setiap bulan. Salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan penerima adalah besaran penghasilan orang tua.
Penyebab KIP Kuliah Dicabut
Penerima KIP Kuliah mengambil cuti akademik, kecuali karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik.
Penerima KIP Kuliah dijatuhi hukuman penjara oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Penerima KIP Kuliah terbukti terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Penerima KIP Kuliah tidak memenuhi syarat prestasi akademik minimum yang ditetapkan.
Penerima KIP Kuliah tidak lagi dianggap sebagai prioritas penerima atau tidak memenuhi kriteria sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi.
Pemerintah menetapkan bahwa bantuan KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan batas maksimal pendapatan tertentu. Hal ini menjadi salah satu indikator utama seleksi penerima manfaat.