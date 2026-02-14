Info Terbaru Cara Cek Status Penerima KIP Kuliah 2026

JAKARTA – Berikut informasi terbaru cara cek status penerima KIP Kuliah 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperbarui sistem agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan lebih transparan.

Saat ini, calon mahasiswa dan mahasiswa aktif perlu lebih proaktif memantau status pengajuan karena mekanisme verifikasi 2026 semakin terintegrasi dengan data nasional. Sistem yang dikelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memungkinkan pembaruan data dilakukan secara real-time.

Pengecekan rutin penting dilakukan untuk memastikan:

Status kelulusan seleksi tetap aktif

Data sesuai dengan DTKS dan PDDikti

Bantuan biaya hidup dan UKT tidak tertunda

Tidak ada kendala administrasi saat daftar ulang

Perlu diketahui, status penerima bisa berubah jika ada pemadanan data terbaru di tengah semester. Karena itu, jangan hanya cek sekali—lakukan secara berkala.

Langkah Mudah Cek Status KIP Kuliah 2026

Berikut cara cek status penerima melalui website resmi:

Buka browser di HP atau komputer.

Kunjungi situs resmi: kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Klik menu “Cek Status Penerima” di halaman utama.

Masukkan Nomor Pendaftaran KIP Kuliah atau NIK.

Isi kode captcha dengan benar.

Klik tombol “Cari” atau “Proses”.

Setelah itu, sistem akan menampilkan:

Status penetapan penerima

Nomor KIP Kuliah digital

Informasi pencairan dana semester berjalan

Jika data tidak muncul, pastikan nomor yang dimasukkan benar. Bila masih bermasalah, segera hubungi bagian kemahasiswaan kampus masing-masing agar bantuan tidak hangus karena keterlambatan konfirmasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)