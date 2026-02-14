Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Info Terbaru Cara Cek Status Penerima KIP Kuliah 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |14:30 WIB
Info Terbaru Cara Cek Status Penerima KIP Kuliah 2026
Info Terbaru Cara Cek Status Penerima KIP Kuliah 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berikut informasi terbaru cara cek status penerima KIP Kuliah 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperbarui sistem agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan lebih transparan.

Saat ini, calon mahasiswa dan mahasiswa aktif perlu lebih proaktif memantau status pengajuan karena mekanisme verifikasi 2026 semakin terintegrasi dengan data nasional. Sistem yang dikelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memungkinkan pembaruan data dilakukan secara real-time.

Pengecekan rutin penting dilakukan untuk memastikan:

  • Status kelulusan seleksi tetap aktif
  • Data sesuai dengan DTKS dan PDDikti
  • Bantuan biaya hidup dan UKT tidak tertunda
  • Tidak ada kendala administrasi saat daftar ulang

Perlu diketahui, status penerima bisa berubah jika ada pemadanan data terbaru di tengah semester. Karena itu, jangan hanya cek sekali—lakukan secara berkala.

Langkah Mudah Cek Status KIP Kuliah 2026

Berikut cara cek status penerima melalui website resmi:

  • Buka browser di HP atau komputer.
  • Kunjungi situs resmi: kip-kuliah.kemdikbud.go.id
  • Klik menu “Cek Status Penerima” di halaman utama.
  • Masukkan Nomor Pendaftaran KIP Kuliah atau NIK.
  • Isi kode captcha dengan benar.
  • Klik tombol “Cari” atau “Proses”.
  • Setelah itu, sistem akan menampilkan:
  • Status penetapan penerima
  • Nomor KIP Kuliah digital
  • Informasi pencairan dana semester berjalan

Jika data tidak muncul, pastikan nomor yang dimasukkan benar. Bila masih bermasalah, segera hubungi bagian kemahasiswaan kampus masing-masing agar bantuan tidak hangus karena keterlambatan konfirmasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/65/3192127/kip-KrB2_large.jpg
Jadwal Lengkap KIP Kuliah 2026 Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/624/3190995/kip-9CPW_large.jpg
5 Penyebab KIP Kuliah Dicabut yang Perlu Diketahui Camaba dan Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189504/sekolah-v3B4_large.jpg
Cara Lihat NPSN Sekolah untuk Syarat Daftar KIP Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/624/3188287/kip-2lT9_large.jpg
Apa Saja Kriteria Penentu Lolos KIP Kuliah 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184867/kip_kuliah-FojL_large.jpg
Berikut Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Lengkap dengan Syarat dan Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184737/kip_kuliah-QLjb_large.jpg
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement