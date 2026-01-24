Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Batas Gaji Orangtua untuk Syarat KIP Kuliah 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |13:17 WIB
Segini Batas Gaji Orangtua untuk Syarat KIP Kuliah 2026
Segini Batas Gaji Orangtua untuk Syarat KIP Kuliah 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Batas gaji orang tua untuk syarat KIP Kuliah 2026 menjadi salah satu hal paling sering ditanyakan calon mahasiswa baru. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali hadir sebagai bantuan pendidikan dari pemerintah bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Selain membantu biaya kuliah, KIP Kuliah juga memberikan bantuan biaya hidup bulanan, sehingga sangat membantu mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Batas Gaji Orang Tua Penerima KIP Kuliah 2026

Kelayakan penerima KIP Kuliah ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, salah satunya melalui penghasilan orang tua atau wali. Calon penerima wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta bukti pendapatan orang tua dalam proses pendaftaran.

Seseorang berhak mendaftar KIP Kuliah jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

  • Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  • Terdaftar sebagai keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
  • Memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  • Berasal dari panti sosial atau panti asuhan
  • Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Namun, bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi rendah namun tidak terdaftar dalam lima kriteria di atas, tetap dapat mendaftar KIP Kuliah dengan syarat:

  • Penghasilan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4 juta per bulan, atau
  • Penghasilan per anggota keluarga maksimal Rp750.000 per orang per bulan

Ketentuan ini mengacu pada Panduan dan FAQ KIP Kuliah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Besaran Bantuan KIP Kuliah 2026

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/624/3197223/pip-qWRT_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Aktivasi PIP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/624/3194555/pip-N6ws_large.jpeg
Apakah Bantuan PIP Akan Cair Lagi di Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/624/3193411/pip-3mHu_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Daftar Beasiswa PIP Jenjang SD, SMP, dan SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/624/3187734/pip-HPLS_large.jpg
Cek Apakah Bansos PIP Desember 2025 Sudah Masuk Rekening?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/624/3185526/pip-17k2_large.jpg
Info Terbaru Cek PIP Siswa SD yang Belum Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181316/pip-qoji_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP November 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement