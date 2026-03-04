Pendidikan Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto3 2026

JAKARTA – Kiprah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, terus mencuri perhatian setelah dipastikan naik ke kelas dunia pada ajang Moto3 musim 2026. Pebalap asal Wonosari, Gunungkidul, itu menapaki jalur profesional sejak usia belia melalui pendidikan balap yang terstruktur.

Veda diketahui mengasah kemampuannya di sekolah balap khusus atau private racing school, tempat para pembalap muda ditempa secara teknis dan mental sebelum masuk ke kompetisi level internasional. Pendidikan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan konsistensinya di lintasan.

Tembus Kejuaraan Dunia Moto3

Pada musim 2026, Veda resmi bergabung dengan Honda Team Asia untuk berlaga di ajang Moto3. Kesempatan ini menjadi langkah besar dalam kariernya, sekaligus mewujudkan impian masa kecilnya untuk tampil di kejuaraan dunia.

Ia menjalani debutnya di Moto3 Thailand Grand Prix 2026 yang berlangsung di Chang International Circuit>, Buriram, Thailand, pada 1 Maret 2026. Memulai balapan dari posisi kelima, Veda mampu bersaing di barisan depan dan sempat merangsek ke posisi tiga besar.

Meski akhirnya finis di urutan kelima, performa tersebut dinilai impresif untuk ukuran debutan berusia 17 tahun yang langsung beradaptasi dengan persaingan ketat di kelas dunia.

Rekam Jejak Prestasi

Saat menjalani musim balap di Eropa tahun lalu, Veda Ega Pratama tetap mendapatkan pendampingan pendidikan dari PT Astra Honda Motor (AHM). Program pembinaan tersebut memastikan karier balapnya tetap berjalan seiring dengan pendidikan formal.

Selama berada di Spanyol, Veda tercatat mengikuti kegiatan sekolah secara langsung (tatap muka). Artinya, ia tetap wajib hadir di kelas seperti siswa pada umumnya, meski di tengah jadwal latihan dan kompetisi yang padat.