Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pendidikan Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto3 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |13:38 WIB
Pendidikan Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto3 2026
Pendidikan Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto3 2026 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kiprah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, terus mencuri perhatian setelah dipastikan naik ke kelas dunia pada ajang Moto3 musim 2026. Pebalap asal Wonosari, Gunungkidul, itu menapaki jalur profesional sejak usia belia melalui pendidikan balap yang terstruktur.

Veda diketahui mengasah kemampuannya di sekolah balap khusus atau private racing school, tempat para pembalap muda ditempa secara teknis dan mental sebelum masuk ke kompetisi level internasional. Pendidikan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan konsistensinya di lintasan.

Tembus Kejuaraan Dunia Moto3

Pada musim 2026, Veda resmi bergabung dengan Honda Team Asia untuk berlaga di ajang Moto3. Kesempatan ini menjadi langkah besar dalam kariernya, sekaligus mewujudkan impian masa kecilnya untuk tampil di kejuaraan dunia.

Ia menjalani debutnya di Moto3 Thailand Grand Prix 2026 yang berlangsung di Chang International Circuit>, Buriram, Thailand, pada 1 Maret 2026. Memulai balapan dari posisi kelima, Veda mampu bersaing di barisan depan dan sempat merangsek ke posisi tiga besar.

Meski akhirnya finis di urutan kelima, performa tersebut dinilai impresif untuk ukuran debutan berusia 17 tahun yang langsung beradaptasi dengan persaingan ketat di kelas dunia.

Rekam Jejak Prestasi

Saat menjalani musim balap di Eropa tahun lalu, Veda Ega Pratama tetap mendapatkan pendampingan pendidikan dari PT Astra Honda Motor (AHM). Program pembinaan tersebut memastikan karier balapnya tetap berjalan seiring dengan pendidikan formal.

Selama berada di Spanyol, Veda tercatat mengikuti kegiatan sekolah secara langsung (tatap muka). Artinya, ia tetap wajib hadir di kelas seperti siswa pada umumnya, meski di tengah jadwal latihan dan kompetisi yang padat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/65/3204519/ali-1MCc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang Tewas Dirudal Israel AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/65/3204048/lpdp-Q2pR_large.jpg
Adu Pendidikan Dwi Sasetyaningtyas dengan Arya Iwantoro, Pasangan Viral Alumni LPDP yang Diblacklist Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/65/3203905/tasya-RNfc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Tasya Kamila, Alumni LPDP yang Laporkan Kontribusinya sebagai Awardee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/65/3203399/mutiara-zGaT_large.jpg
Profil dan Pendidikan Mutiara Annisa Baswedan, Putri Anies Baswedan Penerima Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/624/3202845/gendis-s6h0_large.jpg
Profil dan Pendidikan Gendis JKT48, Resmi Dihukum Skorsing 3 Bulan Imbas Foto Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/65/3202827/prihati-HS4K_large.jpg
Ini Pendidikan Dirut BPJS Kesehatan Baru Prihati Pujowaskito, Eks Dokter Kopassus yang Pernah Jadi Dekan Unhan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement