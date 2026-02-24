Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Mutiara Annisa Baswedan, Putri Anies Baswedan Penerima Beasiswa LPDP

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:29 WIB
JAKARTA – Mutiara Annisa Baswedan, putri dari Anies Baswedan, meraih beasiswa penuh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melanjutkan studi di Harvard University, Amerika Serikat. Prestasi tersebut menjadi sorotan publik sekaligus inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

Riwayat Pendidikan Mutiara Annisa Baswedan

Mutiara, yang akrab disapa Tia, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Selama menempuh pendidikan sarjana, ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun sosial. Ia menyelesaikan studi S1 dengan capaian yang baik sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Setelah lulus dari UI, Mutiara melanjutkan studi magister di University of Melbourne, Australia. Pengalaman akademik internasional tersebut memperkaya perspektif dan kompetensinya sebelum melanjutkan pendidikan di Harvard University.

Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia, Harvard University memiliki proses seleksi yang sangat kompetitif. Selain dinyatakan lolos seleksi kampus, Mutiara juga berhasil memperoleh beasiswa penuh dari LPDP, program pendanaan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dalam proses seleksi LPDP, peserta diwajibkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes bakat skolastik, hingga wawancara. Keberhasilan Mutiara melewati tahapan tersebut menunjukkan kapasitas akademik, visi, serta komitmennya untuk berkontribusi bagi Indonesia.

Profil Mutiara Annisa Baswedan

