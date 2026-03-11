Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Profesor Jiang Xueqin, Nostradamus China yang Prediksi Iran Akan Kalahkan AS

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |09:54 WIB
Profil dan Pendidikan Profesor Jiang Xueqin, Nostradamus China yang Prediksi Iran Akan Kalahkan AS (Foto: Instagram)
Profil dan Pendidikan Profesor Jiang Xueqin, Nostradamus China yang Prediksi Iran Akan Kalahkan AS (Foto: Instagram)
JAKARTA – Nama Jiang Xueqin belakangan ramai diperbincangkan di media sosial setelah analisisnya mengenai konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali viral. Prediksi yang pernah ia sampaikan beberapa tahun lalu kini dianggap relevan dengan situasi geopolitik yang berkembang pada 2026.

Karena sejumlah analisanya dinilai tepat sasaran, sebagian warganet bahkan menjulukinya sebagai “Nostradamus dari China”. Julukan tersebut merujuk pada tokoh peramal terkenal asal Prancis, Nostradamus.

Akademisi dengan Latar Belakang Internasional

Jiang Xueqin dikenal sebagai akademisi dan penulis berkewarganegaraan China-Kanada. Ia memiliki latar belakang pendidikan dari Yale University di Amerika Serikat, tempat ia meraih gelar di bidang Sastra Inggris.

Meski berasal dari disiplin ilmu humaniora, Jiang banyak menulis dan menganalisis isu global yang berkaitan dengan geopolitik, sejarah, hingga strategi internasional. Pendekatannya menggabungkan kajian sejarah dengan analisis strategis yang dipengaruhi teori permainan dan pola matematis.

Sejak 2022, Jiang mengajar di Moonshot Academy yang berbasis di Beijing. Meski kerap dipanggil dengan sebutan profesor, ia lebih sering menyebut dirinya sebagai peneliti independen yang fokus pada inovasi pendidikan dan kajian masa depan.

Aktif Membahas Geopolitik di YouTube

Selain mengajar, Jiang juga aktif membagikan analisisnya melalui kanal YouTube bernama Predictive History. Melalui platform tersebut, ia membahas berbagai perkembangan geopolitik dunia dengan pendekatan historis dan strategi global.

Popularitasnya juga meningkat setelah aktris Indonesia Dian Sastrowardoyo sempat membagikan momen saat mengikuti salah satu kuliah atau diskusi Jiang. Sejak itu, banyak pengguna media sosial di Indonesia mulai mencari tahu lebih jauh tentang pemikiran dan latar belakang akademisi tersebut.

Prediksi Konflik AS dan Iran

