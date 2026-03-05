Ini Pendidikan Fadia A. Rafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK di Bulan Ramadhan

JAKARTA - Ini pendidikan Fadia A. Rafiq, Bupati Pekalongan yang terjaring OTT KPK di bulan Ramadhan. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diamankan bersama dua orang lainnya.

KPK juga sudah menetapkan status hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, penetapan status hukum tersebut setelah dilakukan ekspose.

"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose, dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan," kata Budi.

"KPK juga sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan, dalam satu kali dua puluh empat jam," sambungnya.

Riwayat Pendidikan Fadia

Dikutip dari laman prokompim.setda.pekalongankab.go.id, Fadia Arafiq lahir pada 23 Mei 1978. Ia merupakan putri dari penyanyi dangdut senior A. Rafiq. Baca juga: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT Bersama Orang Kepercayaan dan Ajudan Dalam perjalanan pendidikannya, Fadia mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri Karet Tengsin 14, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 8 Tanah Abang. Setelah itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan periode 2016–2021 ini bersekolah di SMA Negeri 58 Jakarta yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur.

Fadia menempuh pendidikan tinggi untuk jenjang sarjana (S1), Fadia mengambil jurusan Manajemen di Universitas AKI. Bupati Pekalongan petahana ini kemudian melanjutkan pendidikan magister (S2) Manajemen di Universitas Stikubank (Unisbank). Tak berhenti di situ, mantan Ketua KNPI Jawa Tengah juga menempuh pendidikan doktoral (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

