Riwayat Pendidikan Isyana Sarasvati, Penyanyi Cantik yang Dituduh Gabung Sekte Satanik karena Visual Mata Satu

JAKARTA - Riwayat pendidikan Isyana Sarasvati, penyanyi cantik yang dituduh gabung sekte satanik karena visual mata satu. Isyana Sarasvati menjadi sorotan publik usai karya-karya terbarunya dianggap berkiblat pada sekte satanisme.

Isyana diketahui beralih genre musik dan merilis karya dengan nuansa musik hardcore. Pelantun Tetap Dalam Jiwa itu bahkan pernah merilis album kolaborasi dengan grup band Deadsquad. Namun kemudian, netizen menyoroti simbol-simbol mata satu yang muncul di video klip Isyana Sarasvati. Simbol tersebut kerap dikaitkan dengan sekte satanisme.

Riwayat Pendidikan

Pada usia 16 tahun, Isyana menerima beasiswa dari Pemerintah Singapura untuk belajar Pertunjukan Musik di Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA), Singapura.

Pada tahun 2012, Isyana juga pernah mengikuti pertukaran mahasiswa di Tainan National University of the Arts, Tainan, Taiwan. Pada tahun 2013, ia memperoleh diploma di bidang Music Performance (2013). Isyana dianugerahi beasiswa penuh untuk belajar lebih jauh di NAFA yang bekerja sama dengan The Royal College of Music (RCM) London, di bawah Bachelor of Music with Honours Funded Degree Programme.

Pada tahun terakhir studinya, ia menerima Beasiswa RCM Excellence Award (2015). Pada 26 September 2015, Isyana lulus dari Nanyang Academy of Fine Arts dengan gelar Bachelor of Music (B.Mus) dan menerima penghargaan sebagai Lulusan Terbaik serta menerima penghargaan dari Kedutaan Besar Peru.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

