HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Cynthia Fransisca, Lulusan Cumlaude FEB UGM yang Berkarier di Ernst & Young

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |09:53 WIB
Kisah Cynthia Fransisca, Lulusan Cumlaude FEB UGM yang Berkarier di Ernst & Young
Kisah Cynthia Fransisca, Lulusan Cumlaude FEB UGM yang Berkarier di Ernst & Young (Foto: UGM)
A
A
A

JAKARTA – Prestasi membanggakan diraih Cynthia Fransisca, wisudawan terbaik program sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Ia menuntaskan studi di Program Studi Akuntansi dalam waktu 3 tahun 4 bulan 12 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,97 dan predikat cumlaude.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi kampus, Cynthia menekankan bahwa keberhasilan bukan semata-mata soal kemudahan, melainkan tentang kesempatan untuk belajar dan bertahan dalam proses.

Cynthia mengawali pendidikannya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebelum melanjutkan kuliah di FEB UGM. Ia mengaku sempat merasa percaya diri pada mata kuliah pengantar akuntansi karena telah memiliki dasar sebelumnya. Namun, pada mata kuliah lain seperti matematika ekonomi, ia harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan.

Baginya, dunia perkuliahan adalah titik awal yang sama bagi setiap mahasiswa. Yang membedakan hanyalah kemauan untuk terus belajar dan berkembang.

Perjalanan studinya tidak selalu berjalan mulus. Cynthia mengungkapkan bahwa ia beberapa kali merasa kewalahan, terutama di awal semester ketika harus menyesuaikan diri dengan jadwal dan pola belajar baru. Ia juga pernah mengalami kelelahan mental (burnout).

Halaman:
1 2
