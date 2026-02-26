Riwayat Pendidikan Tasya Kamila, Alumni LPDP yang Laporkan Kontribusinya sebagai Awardee

JAKARTA – Nama Tasya Kamila tengah menjadi perhatian publik setelah mengunggah laporan kontribusinya sebagai alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Unggahan tersebut telah memperoleh ratusan ribu tanda suka, namun juga memunculkan beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian warganet menilai kontribusi yang disampaikan belum sebanding dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan negara untuk studinya di Columbia University, Amerika Serikat. Meski demikian, Tasya menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Pemilik nama lengkap Shafa Tasya Kamila ini lahir di Jakarta pada 22 November 1992. Ia memulai karier di dunia hiburan sejak usia dini sebagai bintang iklan dan dikenal luas pada awal 2000-an.

Di tengah aktivitasnya sebagai publik figur, Tasya tetap menempuh pendidikan formal dengan serius. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan jurusan Akuntansi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya dalam waktu 3,5 tahun dan meraih predikat cum laude pada 2014.

Pada 2016, Tasya memperoleh beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi magister di Columbia University dengan mengambil program Public Administration. Selama proses seleksi, ia mengikuti tahapan administrasi, tes, hingga wawancara sebelum akhirnya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa.