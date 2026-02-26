Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Tasya Kamila, Alumni LPDP yang Laporkan Kontribusinya sebagai Awardee

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |19:37 WIB
Riwayat Pendidikan Tasya Kamila, Alumni LPDP yang Laporkan Kontribusinya sebagai Awardee
Riwayat Pendidikan Tasya Kamila, Alumni LPDP yang Laporkan Kontribusinya sebagai Awardee (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama Tasya Kamila tengah menjadi perhatian publik setelah mengunggah laporan kontribusinya sebagai alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Unggahan tersebut telah memperoleh ratusan ribu tanda suka, namun juga memunculkan beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian warganet menilai kontribusi yang disampaikan belum sebanding dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan negara untuk studinya di Columbia University, Amerika Serikat. Meski demikian, Tasya menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Pemilik nama lengkap Shafa Tasya Kamila ini lahir di Jakarta pada 22 November 1992. Ia memulai karier di dunia hiburan sejak usia dini sebagai bintang iklan dan dikenal luas pada awal 2000-an.

Di tengah aktivitasnya sebagai publik figur, Tasya tetap menempuh pendidikan formal dengan serius. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan jurusan Akuntansi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya dalam waktu 3,5 tahun dan meraih predikat cum laude pada 2014.

Pada 2016, Tasya memperoleh beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi magister di Columbia University dengan mengambil program Public Administration. Selama proses seleksi, ia mengikuti tahapan administrasi, tes, hingga wawancara sebelum akhirnya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/65/3203399/mutiara-zGaT_large.jpg
Profil dan Pendidikan Mutiara Annisa Baswedan, Putri Anies Baswedan Penerima Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/624/3202845/gendis-s6h0_large.jpg
Profil dan Pendidikan Gendis JKT48, Resmi Dihukum Skorsing 3 Bulan Imbas Foto Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/65/3202827/prihati-HS4K_large.jpg
Ini Pendidikan Dirut BPJS Kesehatan Baru Prihati Pujowaskito, Eks Dokter Kopassus yang Pernah Jadi Dekan Unhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/65/3202477/riwayat_pendidikan-DpUs_large.jpg
Riwayat Pendidikan Didik Putra Kuncoro, Eks Kapolres Bima Kota yang Terjerat Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/65/3202369/yuda_purboyo-wgOj_large.jpg
Riwayat Pendidikan Yuda Purboyo Sunu, Anak Sulung Purbaya yang Baru Wisuda Sarjana Teknik Mesin UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/65/3202283/dr_piprim-ZD81_large.jpg
Profil dan Pendidikan dr Piprim, Konsultan Jantung Anak yang Dipecat Kemenkes
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement