Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Maissy, Mantan Penyanyi Cilik yang Kini Berprofesi sebagai Dokter

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |17:12 WIB
Riwayat Pendidikan Maissy, Mantan Penyanyi Cilik yang Kini Berprofesi sebagai Dokter
Riwayat Pendidikan Maissy, Mantan Penyanyi Cilik yang Kini Berprofesi sebagai Dokter (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama Maissy Pramaisshela kembali menjadi sorotan publik. Mantan penyanyi cilik era 1990-an tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama suaminya dengan seorang dokter koas yang juga dikenal sebagai kreator konten. Isu ini bermula dari unggahan di platform Threads dan kemudian menyebar luas di media sosial.

Bagi generasi 1990-an, Maissy dikenal sebagai salah satu penyanyi cilik populer yang sering tampil di berbagai program televisi anak. Namun seiring waktu, ia memilih meninggalkan dunia hiburan dan menekuni profesi di bidang kesehatan sebagai dokter.

Perjalanan hidup Maissy pun menarik untuk disimak, mulai dari masa kejayaannya di industri hiburan anak hingga keputusan untuk fokus pada pendidikan dan karier medis.

Riwayat Pendidikan

Maissy memiliki nama lengkap Maissy Pramaisshela Arinda Daryono Putri. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 23 Maret 1990.

Setelah cukup lama berkiprah di dunia hiburan, Maissy memutuskan untuk mengejar pendidikan tinggi di bidang kedokteran. Ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2008 dan berhasil menyelesaikan studinya pada 2013.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/624/3206482/mario_aji-69Eg_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mario Surya Aji, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto2 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/65/3206262/jiang-MZzL_large.jpg
Profil dan Pendidikan Profesor Jiang Xueqin, Nostradamus China yang Prediksi Iran Akan Kalahkan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/65/3206072/sheila_dara-oieB_large.jpg
Riwayat Pendidikan Sheila Dara, Istri Mendiang Vidi Aldiano: Alumni SMAN 8 Jakarta dan FISIP UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/65/3205561/chiki-KEeR_large.jpg
Profil dan Pendidikan Chiki Fawzi yang Vokal Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/65/3205480/isyana-Bh8t_large.jpg
Riwayat Pendidikan Isyana Sarasvati, Penyanyi Cantik yang Dituduh Gabung Sekte Satanik karena Visual Mata Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/65/3205093/ugm-FPHW_large.jpg
Kisah Cynthia Fransisca, Lulusan Cumlaude FEB UGM yang Berkarier di Ernst & Young
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement