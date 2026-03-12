Riwayat Pendidikan Maissy, Mantan Penyanyi Cilik yang Kini Berprofesi sebagai Dokter

JAKARTA – Nama Maissy Pramaisshela kembali menjadi sorotan publik. Mantan penyanyi cilik era 1990-an tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama suaminya dengan seorang dokter koas yang juga dikenal sebagai kreator konten. Isu ini bermula dari unggahan di platform Threads dan kemudian menyebar luas di media sosial.

Bagi generasi 1990-an, Maissy dikenal sebagai salah satu penyanyi cilik populer yang sering tampil di berbagai program televisi anak. Namun seiring waktu, ia memilih meninggalkan dunia hiburan dan menekuni profesi di bidang kesehatan sebagai dokter.

Perjalanan hidup Maissy pun menarik untuk disimak, mulai dari masa kejayaannya di industri hiburan anak hingga keputusan untuk fokus pada pendidikan dan karier medis.

Riwayat Pendidikan

Maissy memiliki nama lengkap Maissy Pramaisshela Arinda Daryono Putri. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 23 Maret 1990.

Setelah cukup lama berkiprah di dunia hiburan, Maissy memutuskan untuk mengejar pendidikan tinggi di bidang kedokteran. Ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2008 dan berhasil menyelesaikan studinya pada 2013.