Jadi Narasumber Lokakarya Kurikulum Universitas Paramadina, Rektor MNC University Tegaskan Kurikulum Harus Lahirkan Profesional

JAKARTA – Rektor MNC University, Dendi Pratama, menjadi narasumber utama dalam Lokakarya Kurikulum Fakultas Ilmu Rekayasa (FIR) Universitas Paramadina yang digelar pada Senin, 9 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh pimpinan fakultas, dosen, serta perwakilan mitra industri.

Dalam pemaparannya, Dendi menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam merancang kurikulum pendidikan tinggi yang mampu menjawab tantangan industri masa depan. Ia menyoroti konfigurasi keilmuan di Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina yang mengintegrasikan bidang Teknik Informatika, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual sebagai fondasi pengembangan ekosistem teknologi kreatif.

Menurutnya, penyusunan kurikulum tidak lagi hanya berfokus pada daftar mata kuliah yang diajarkan, melainkan pada profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh sebuah universitas.

“Menyusun kurikulum adalah merancang manusia seperti apa yang akan dilahirkan oleh sebuah universitas. Bukan lagi soal mata kuliah apa yang diajarkan, tetapi profesional seperti apa yang ingin kita lahirkan untuk masa depan,” jelas Dendi.

Dalam kesempatan tersebut, Dendi juga membagikan wawasan strategis mengenai integrasi antara identitas akademik (core identity) dan karakter kontekstual institusi (extended identity), sebagaimana diterapkan di MNC University yang berkembang dalam ekosistem media dan industri kreatif.