Dorong Inovasi dan Kreativitas Nasional, MNC University Jalin Kerjasama dengan ISI Bali

JAKARTA - MNC University resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan Implementation Agreement bersama Institut Seni Indonesia (ISI) Bali pada Selasa, 25 Februari 2026, bertempat di kampus ISI Bali. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis kedua perguruan tinggi dalam memperkuat kolaborasi lintas wilayah demi mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Kerja sama tersebut berfokus pada penguatan Tridharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui program kolaboratif yang dapat berdampak langsung bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat.

Melalui MoU dan Implementation Agreement ini, MNC University dan ISI Bali sangat menyadari pentingnya kolaborasi yang memaksimalkan potensi dan karakter masing-masing perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika perkembangan ipteks serta menjawab tantangan pendidikan di era transformasi digital, penguatan industri kreatif, serta kebutuhan pengembangan kompetensi yang lebih relevan dengan dunia kerja.

ISI Bali dan MNC University sepakat membuka ruang kerja sama yang lebih implementatif, mulai dari pengembangan program akademik bersama, pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, kolaborasi riset, hingga kegiatan pengabdian yang mendorong inovasi serta pemberdayaan komunitas. Sinergi ini juga diharapkan memperkuat ekosistem pendidikan yang adaptif di mana kampus tidak hanya berperan sebagai pusat ilmu, tetapi juga sebagai motor penggerak solusi bagi kebutuhan masyarakat.

Dari pihak MNC University, kegiatan penandatanganan dihadiri oleh Rektor Dendi Pratama, Dekan Fakultas Industri Kreatif, serta Direktur Keunggulan dan Operasional Akademik. Sementara ISI Bali diwakili Rektor I Wayan Kun Adnyana dan Wakil Rektor I Komang Sudirga. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menegaskan komitmen MNC University untuk terus memperluas jejaring kolaborasi nasional, sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran dan pengembangan talenta muda Indonesia, khususnya pada bidang-bidang strategis seperti industri kreatif, komunikasi, bisnis, dan teknologi.

Ke depan, MNC University optimistis kolaborasi dengan ISI Bali dapat melahirkan berbagai program nyata yang memperkaya pengalaman akademik mahasiswa, meningkatkan produktivitas riset dan publikasi, serta menghadirkan karya dan inovasi yang memberi kontribusi bagi kemajuan pendidikan Indonesia secara lebih luas.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik