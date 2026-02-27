Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |16:12 WIB
Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini
Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Libur sekolah Lebaran 2026 berapa hari? Cek jadwal lengkapnya di sini. Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025-2026.

Lalu kapan jadwal libur Lebaran untuk anak sekolah?

Jika mengacu pada Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK, libur Lebaran anak sekolah ditetapkan mulai 16 Maret hingga 27 Maret 2026. 

Berikut adalah jadwal lengkap libur sekolah Lebaran 2026

  • 16 – 27 Maret 2026: Libur Idul Fitri 1446 H untuk Siswa SD, SMP, SMA dan Sederajat
  • 19 Maret 2026: Libur Hari Suci Nyepi
  • 20 – 21 Maret 2026: Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Berikut jadwal lengkap Libur Semester Genap 2026

  • 16 – 20 Februari 2026: Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadan 1447 H
  • 17 Februari 2026: Libur Tahun Baru Imlek
  • 16 – 27 Maret 2026: Libur Idul Fitri 1446 H untuk Siswa SD, SMP, SMA dan Sederajat
  • 19 Maret 2026: Libur Hari Suci Nyepi
  • 20 – 21 Maret 2026: Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H
  • 3 April 2026: Libur Jumat Agung
  • 6 – 16 April 2026: Pelaksanaan Ujian TKA Kelas 9 SMP
  • 13 – 17 April 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir
  • 20 – 30 April 2026: Pelaksanaan Ujian TKA Kelas 6 SD
  • 1 Mei 2026: Libur Hari Buruh
  • 4 – 8 Mei 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir
  • 14 Mei 2026: Libur Kenaikan Isa Almasih
  • 18 – 22 Mei 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir
  • 27 Mei 2026: Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H
  • 31 Mei 2026: Libur Hari Raya Waisak
  • 1 Juni 2026: Libur Hari Lahir Pancasila
  • 2 – 5 Juni 2026: Penilaian Akhir Semester Genap atau Kenaikan Kelas (disesuaikan dengan program sekolah)
  • 17 Juni 2026: Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • 19 Juni 2026: Pembagian Laporan Hasil Belajar (Rapor)
  • 22 Juni – 3 Juli 2026: Libur Kenaikan Kelas
  •  1 – 3 Juli 2026: Libur Kenaikan Kelas
     

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Telusuri berita edukasi lainnya
