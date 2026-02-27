Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini

Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini (Foto: Freepik)

JAKARTA - Libur sekolah Lebaran 2026 berapa hari? Cek jadwal lengkapnya di sini. Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025-2026.

Lalu kapan jadwal libur Lebaran untuk anak sekolah?

Jika mengacu pada Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK, libur Lebaran anak sekolah ditetapkan mulai 16 Maret hingga 27 Maret 2026.

Berikut adalah jadwal lengkap libur sekolah Lebaran 2026

16 – 27 Maret 2026: Libur Idul Fitri 1446 H untuk Siswa SD, SMP, SMA dan Sederajat

19 Maret 2026: Libur Hari Suci Nyepi

20 – 21 Maret 2026: Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Berikut jadwal lengkap Libur Semester Genap 2026

16 – 20 Februari 2026: Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadan 1447 H

17 Februari 2026: Libur Tahun Baru Imlek

3 April 2026: Libur Jumat Agung

6 – 16 April 2026: Pelaksanaan Ujian TKA Kelas 9 SMP

13 – 17 April 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir

20 – 30 April 2026: Pelaksanaan Ujian TKA Kelas 6 SD

1 Mei 2026: Libur Hari Buruh

4 – 8 Mei 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir

14 Mei 2026: Libur Kenaikan Isa Almasih

18 – 22 Mei 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir

27 Mei 2026: Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H

31 Mei 2026: Libur Hari Raya Waisak

1 Juni 2026: Libur Hari Lahir Pancasila

2 – 5 Juni 2026: Penilaian Akhir Semester Genap atau Kenaikan Kelas (disesuaikan dengan program sekolah)

17 Juni 2026: Libur Tahun Baru Islam 1448 H

19 Juni 2026: Pembagian Laporan Hasil Belajar (Rapor)

22 Juni – 3 Juli 2026: Libur Kenaikan Kelas

1 – 3 Juli 2026: Libur Kenaikan Kelas



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

