Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini
Libur Sekolah Lebaran 2026 Berapa Hari? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini (Foto: Freepik)
Share
https://edukasi.okezone.com/read/2026/02/27/624/3204070/libur-sekolah-lebaran-2026-berapa-hari-cek-jadwal-lengkapnya-di-sini
JAKARTA - Lebaran 2026 berapa hari? Cek jadwal lengkapnya di sini. Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025-2026. Libur sekolah
Lalu kapan jadwal libur Lebaran untuk anak sekolah?
Jika mengacu pada Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK, libur Lebaran anak sekolah ditetapkan mulai 16 Maret hingga 27 Maret 2026.
Berikut adalah jadwal lengkap libur sekolah Lebaran 2026
16 – 27 Maret 2026: Libur Idul Fitri 1446 H untuk Siswa SD, SMP, SMA dan Sederajat
19 Maret 2026: Libur Hari Suci Nyepi
20 – 21 Maret 2026: Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Berikut jadwal lengkap Libur Semester Genap 2026
16 – 20 Februari 2026: Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadan 1447 H
17 Februari 2026: Libur Tahun Baru Imlek
16 – 27 Maret 2026: Libur Idul Fitri 1446 H untuk Siswa SD, SMP, SMA dan Sederajat
19 Maret 2026: Libur Hari Suci Nyepi
20 – 21 Maret 2026: Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H
3 April 2026: Libur Jumat Agung
6 – 16 April 2026: Pelaksanaan Ujian TKA Kelas 9 SMP
13 – 17 April 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir
20 – 30 April 2026: Pelaksanaan Ujian TKA Kelas 6 SD
1 Mei 2026: Libur Hari Buruh
4 – 8 Mei 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir
14 Mei 2026: Libur Kenaikan Isa Almasih
18 – 22 Mei 2026: Penilaian Semester Kelas Akhir
27 Mei 2026: Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H
31 Mei 2026: Libur Hari Raya Waisak
1 Juni 2026: Libur Hari Lahir Pancasila
2 – 5 Juni 2026: Penilaian Akhir Semester Genap atau Kenaikan Kelas (disesuaikan dengan program sekolah)
17 Juni 2026: Libur Tahun Baru Islam 1448 H
19 Juni 2026: Pembagian Laporan Hasil Belajar (Rapor)
22 Juni – 3 Juli 2026: Libur Kenaikan Kelas
1 – 3 Juli 2026: Libur Kenaikan Kelas
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik