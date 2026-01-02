Ini Jadwal Masuk Sekolah 2026 Setelah Libur Panjang

JAKARTA - Ini jadwal masuk sekolah 2026 setelah libur panjang. Libur anak sekolah sudah dimulai sejak akhir Desember 2025. Liburan sekolah semester ganjil ini bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru.

Tercatat anak sekolah mulai libur pada 23 Desember 2025 hingga Januari 2026. Namun libur anak sekolah di setiap daerah tak sama. Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.

Berikut daftar lengkap libur semester ganjil di sejumlah provinsi:



Sumatera

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan: 22 Desember 2025 – 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Bengkulu: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Riau & Kepulauan Riau: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Jambi: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Lampung: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Pulau Jawa & Bali

DKI Jakarta: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Banten: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Jawa Barat: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026

Jawa Tengah: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

DI Yogyakarta: 22–31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026

Jawa Timur: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Bali: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Nusa Tenggara:

NTB: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026

NTT: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026