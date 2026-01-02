JAKARTA - Ini jadwal masuk sekolah 2026 setelah libur panjang. Libur anak sekolah sudah dimulai sejak akhir Desember 2025. Liburan sekolah semester ganjil ini bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru.
Tercatat anak sekolah mulai libur pada 23 Desember 2025 hingga Januari 2026. Namun libur anak sekolah di setiap daerah tak sama. Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.
Sumatera
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan: 22 Desember 2025 – 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Bengkulu: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Riau & Kepulauan Riau: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Jambi: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Lampung: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Pulau Jawa & Bali
DKI Jakarta: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Banten: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Jawa Barat: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026
Jawa Tengah: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
DI Yogyakarta: 22–31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026
Jawa Timur: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Bali: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Nusa Tenggara:
NTB: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026
NTT: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026