Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Libur Anak Sekolah di Bulan Puasa 2026 Berapa Hari?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:23 WIB
Libur Anak Sekolah di Bulan Puasa 2026 Berapa Hari?
Libur Anak Sekolah di Bulan Puasa 2026 Berapa Hari? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Libur anak sekolah di bulan puasa 2026 berapa hari? Libur awal puasa untuk siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 18–20 Februari 2026.

Tanggal tersebut ditetapkan sebagai masa libur sekolah untuk menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah. Libur ini juga berdekatan dengan tanggal merah Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 16 dan 17 Februari 2026, sehingga siswa menikmati rangkaian hari libur yang cukup panjang.

Rangkaian Libur Awal Puasa 2026

Secara keseluruhan, siswa mendapatkan jeda istirahat mulai dari akhir pekan pertengahan Februari, dilanjutkan libur nasional Imlek, hingga libur awal Ramadan. Kegiatan belajar-mengajar akan kembali normal pada 23 Februari 2026.

Jika dihitung dengan akhir pekan dan tanggal merah sebelumnya, periode libur menjadi lebih panjang dan memberi waktu istirahat tambahan bagi siswa sebelum kembali ke sekolah.

Tujuan Libur Awal Ramadan

Libur awal puasa bukan sekadar hari tanpa sekolah. Momen ini biasanya dimanfaatkan untuk:

  • Mengikuti pesantren kilat atau pesantren Ramadan
  • Kegiatan keagamaan di sekolah
  • Pengajian keluarga
  • Tarawih bersama
  • Kegiatan sosial dan amal

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/624/3194932/sekolah-SpjW_large.jpg
Isra Mi'raj 2026 Apakah Siswa Sekolah Libur? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/624/3193216/sekolah-vYZg_large.jpg
Ini Jadwal Masuk Sekolah 2026 Setelah Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/624/3188773/libur_sekolah-4Z8f_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/624/3185544/libur_sekolah-icD1_large.jpg
Libur Sekolah Nataru 2025 Kapan? Ini Jadwal Perkiraannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/624/3167689/sekolah-83xF_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Siswa Libur Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/624/3163145/libur_sekolah-kloM_large.jpg
Apakah Tanggal 18 Agustus 2025 Siswa Sekolah Libur? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement