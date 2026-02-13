Libur Anak Sekolah di Bulan Puasa 2026 Berapa Hari?

Libur Anak Sekolah di Bulan Puasa 2026 Berapa Hari? (Foto: Freepik)

JAKARTA – Libur anak sekolah di bulan puasa 2026 berapa hari? Libur awal puasa untuk siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 18–20 Februari 2026.

Tanggal tersebut ditetapkan sebagai masa libur sekolah untuk menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah. Libur ini juga berdekatan dengan tanggal merah Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 16 dan 17 Februari 2026, sehingga siswa menikmati rangkaian hari libur yang cukup panjang.

Rangkaian Libur Awal Puasa 2026

Secara keseluruhan, siswa mendapatkan jeda istirahat mulai dari akhir pekan pertengahan Februari, dilanjutkan libur nasional Imlek, hingga libur awal Ramadan. Kegiatan belajar-mengajar akan kembali normal pada 23 Februari 2026.

Jika dihitung dengan akhir pekan dan tanggal merah sebelumnya, periode libur menjadi lebih panjang dan memberi waktu istirahat tambahan bagi siswa sebelum kembali ke sekolah.

Tujuan Libur Awal Ramadan

Libur awal puasa bukan sekadar hari tanpa sekolah. Momen ini biasanya dimanfaatkan untuk: