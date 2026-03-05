Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman SNBP 2026 Kapan Keluar? Ini Jadwal Resminya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |08:27 WIB
Pengumuman SNBP 2026 Kapan Keluar? Ini Jadwal Resminya
Pengumuman SNBP 2026 Kapan Keluar? Ini Jadwal Resminya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengumuman SNBP 2026 kapan keluar? Ini jadwal resminya. Ada berapa jalur penerimaan di perguruan tinggi negeri tahun 2026, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Mandiri yang diselenggarakan oleh PTN.

Ruang lingkup penerimaan mahasiswa jalur SNBP dan SNBT terdiri atas 3 program yaitu Sarjana, Diploma Empat/Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga. SNBP memberikan kesempatan kepada siswa SMA/SMK/MA di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN Akademik, dan/atau Vokasi.

Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi dengan kuota minimum 20% dengan biaya ditanggung pemerintah.

Jadwal SNBP 2026

  • Pengumuman Kuota Sekolah 29 Desember 2025
  • Masa Sanggah 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026
  • Registrasi Akun SNPMB Sekolah 5 – 26 Januari 2026
  • Pengisian PDSS oleh Sekolah 5 Januari – 2 Februari 2026
  • Registrasi Akun SNPMB Siswa12 Januari – 18 Februari 2026
  • Pendaftaran SNBP 3 - 18 Februari 2026
  • Pengumuman Hasil SNBP 31 Maret 2026
  • Masa Unduh Kartu Peserta SNBP 3 Februari - 30 April 2026

Catatan: Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan dimulai dan diakhiri pukul 15.00 WIB.

Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN yang dituju.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kampus PTN SNBP 2026 snbp SNBP 2025
