Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone

JAKARTA - Yuk ikuti Tryout Online SNBT 2025 gratis di Okezone. Tryout ini bisa dijadikan latihan bagi para peserta sebelum mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

Okezone bekerja sama dengan Genza dalam penyelenggaraan Tryout Online SNBT 2025.

Bagi peserta yang ingin mencoba klik link berikut Tryout SNBT Okezone.

1. Jadwal UTBK SNBT

Untuk diketahui, pendaftaran UTBK SNBT 2025 telah dimulai sejak 11 Maret 2025 dan ditutup pada 27 Maret 2025 pukul 15.00 WIB. Sementara itu, pelaksanaan UTBK sendiri akan berlangsung dalam rentang 10 hari, mulai 23 April hingga 3 Mei 2025.

Perlu dicatat, 1 Mei 2025 tidak ada ujian karena bertepatan dengan hari libur nasional.

2. Kuota SNBT

Menurut Tim Teknologi dan Sistem Informasi(TSI), Rizky Januar Akbar, tahun ini total kursi yang tersedia di UTBK-SNBT mencapai 259.564 kursi, jumlah yang lebih besar dibanding jalur SNBP.

“Untuk kursinya total di SNBT ini ada 259.564. Ini lebih besar dari SNBP yang jumlah kursinya hanya 181 dan ini dua kali lebih besar ya,” kata Rizky.

Namun, perlu diingat bahwa beberapa pusat UTBK di kota besar seperti Jakarta dan Jawa Barat mulai penuh. Oleh karena itu, peserta yang ingin memilih lokasi tertentu disarankan untuk segera menyelesaikan pendaftaran sebelum kehabisan kursi.