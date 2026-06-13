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Inspiratif! Suhaida Lulus Kuliah S1 di Usia 72 Tahun, Tak Ada Kata Terlambat untuk Belajar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |20:02 WIB
Inspiratif! Suhaida Lulus Kuliah S1 di Usia 72 Tahun, Tak Ada Kata Terlambat untuk Belajar
Suhaida
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JAKARTA – Semangat menuntut ilmu tidak mengenal usia. Hal inilah yang dibuktikan oleh Suhaida, S.Th, warga Batam yang berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Teologi di STT IKAT Jakarta dan mengikuti prosesi wisuda pada usia 72 tahun.

Sosok Suhaida dikenal sebagai pribadi yang aktif melayani dan berkontribusi di tengah masyarakat. Di usia yang tidak lagi muda, ia membuktikan bahwa semangat belajar dan pengabdian dapat terus bertumbuh sepanjang hayat.

Keputusannya untuk kembali menempuh pendidikan tinggi bukanlah untuk mengejar gelar semata, melainkan sebagai bentuk kesungguhannya dalam memperdalam pelayanan.

“Saya mau pelayanan saya punya dasar ilmu yang kuat. Saya percaya Tuhan masih kasih saya kesempatan belajar. Melayani Tuhan tidak ada pensiunnya,” ungkap Suhaida.

Perjalanan kuliah yang dijalani tentu tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah kondisi fisik yang tidak lagi sekuat dulu, terutama saat harus membaca berbagai referensi dan buku perkuliahan.

“Mata sudah gampang capek kalau baca buku tebal. Tapi saya coba pelan-pelan, dan dosen banyak membantu,” ujarnya.

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Topik Artikel :
Kampus Kisah Inspiratif kuliah
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