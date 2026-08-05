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Mengenal Yonsei University Summer Special 2026, Kampus Sabrina Chairunnisa yang Disebut Netizen Tak Setara S3 UI

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |11:18 WIB
Mengenal Yonsei University Summer Special 2026, Kampus Sabrina Chairunnisa yang Disebut Netizen Tak Setara S3 UI
Mengenal Yonsei University Summer Special 2026, Kampus Sabrina Chairunnisa yang Disebut Netizen Tak Setara S3 UI (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Mengenal Yonsei University Summer Special 2026, Kampus Sabrina Chairunnisa yang Disebut Netizen Tak Setara S3 UI. Program yang diikuti Sabrina Chairunnisa di Korea Selatan belakangan menjadi sorotan publik. Hal itu bermula setelah istri Deddy Corbuzier tersebut mengunggah momen kelulusannya dari Yonsei University Summer Special 2026, yang kemudian memicu perdebatan di media sosial.

Sejumlah warganet membandingkan program tersebut dengan studi doktoral (S3) di Universitas Indonesia yang sebelumnya sempat dijalani Sabrina sebelum memutuskan mengundurkan diri. Perbandingan itu memunculkan diskusi mengenai perbedaan antara program musim panas, kursus bahasa, dan pendidikan bergelar.

Apa Itu Yonsei University Summer Special?

Yonsei University Summer Special merupakan program akademik jangka pendek yang diselenggarakan oleh Yonsei University selama masa libur musim panas. Program ini bukan merupakan pendidikan bergelar, melainkan kelas intensif yang berlangsung selama beberapa minggu.

Peserta berasal dari berbagai negara dan dapat memilih beragam mata kuliah maupun program sesuai minat, termasuk kelas bahasa Korea dan studi budaya. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman akademik sekaligus memperkenalkan budaya Korea kepada mahasiswa internasional.

Unggahan Sabrina Picu Perdebatan

Perbincangan bermula setelah Sabrina membagikan foto dirinya mengenakan toga usai menyelesaikan program tersebut. Unggahan itu kemudian dikaitkan dengan keputusannya yang sebelumnya mengundurkan diri dari program doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

Sebagian pengguna media sosial mempertanyakan kesetaraan antara summer program di Yonsei dengan pendidikan doktoral. Mereka menilai keduanya merupakan jalur pendidikan yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Salah satu akun di platform X menjelaskan bahwa program yang diikuti Sabrina berada di bawah lembaga bahasa milik Yonsei University.

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Topik Artikel :
S3 UI Sabrina Chairunnisa Kampus
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