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MNC University Gelar Webinar Beyond Smart Bersama MNC Sekuritas untuk Dorong Literasi Finansial Gen Z

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |10:41 WIB
MNC University Gelar Webinar Beyond Smart Bersama MNC Sekuritas untuk Dorong Literasi Finansial Gen Z
MNC University Gelar Webinar Beyond Smart Bersama MNC Sekuritas untuk Dorong Literasi Finansial Gen Z (Foto: Okezone)
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JAKARTA MNC University melalui Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) MNC University bekerja sama dengan MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan Webinar Beyond Smart Seri 1 bertajuk "Membangun Kesadaran Finansial untuk Masa Depan Cerah" pada Rabu (29/7/2026). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh lebih dari 164 peserta yang terdiri atas mahasiswa, calon mahasiswa baru, serta siswa-siswi sekolah menengah.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MNC University, dilanjutkan dengan pemaparan profil MNC University dan MNC Sekuritas. Kegiatan kemudian dibuka melalui sambutan Wakil Rektor MNC University, Dr. Bernadetta Kwintiana Ane, dilanjutkan pengenalan MNC University oleh Tim PMB serta pemaparan aplikasi IDX Mobile oleh Utari Kusuma dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sesi utama webinar menghadirkan Andri Muharizal Putra, S.E., M.M., QWP., Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas, yang membawakan materi bertajuk "Smart Money Moves for Gen-Z". Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini melalui pengelolaan risiko, penyusunan dana darurat, serta investasi sebagai langkah menuju stabilitas finansial di masa depan. Peserta juga diperkenalkan pada konsep Beyond Smart sebagai panduan dalam mengelola keuangan secara bijaksana.

Selain itu, narasumber menekankan bahwa Generasi Z merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda didorong untuk mulai memahami dan menerapkan kebiasaan finansial yang sehat sejak usia dini agar mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak di masa mendatang.

Pada sesi tanya jawab, peserta memperoleh wawasan mengenai langkah awal memulai investasi, khususnya melalui reksa dana pasar uang. Andri Muharizal Putra menegaskan pentingnya mengambil tindakan nyata dalam mengelola keuangan dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun alokasi keuangan secara disiplin, serta menyisihkan sebagian dana untuk investasi maupun dana darurat.

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