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LLDikti Wilayah III Lepas Mahasiswa KKN Tematik 2026, MNC University Ambil Bagian dalam Pemulihan Sumatra Barat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |15:41 WIB
LLDikti Wilayah III Lepas Mahasiswa KKN Tematik 2026, MNC University Ambil Bagian dalam Pemulihan Sumatra Barat
LLDikti Wilayah III Lepas Mahasiswa KKN Tematik 2026, MNC University Ambil Bagian dalam Pemulihan Sumatra Barat (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III bersama Focal Point KKN Tematik Universitas Budi Luhur menyelenggarakan pelepasan peserta dan panitia KKN Tematik Sumatra Barat 2026 bertajuk “Bangkik Basamo Mambangun Nagari” di Universitas Budi Luhur, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

MNC University menjadi salah satu dari 37 perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program kolaborasi LLDikti Wilayah III dan LLDikti Wilayah X tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan ini melibatkan 138 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DKI Jakarta dan Sumatra Barat.

Partisipasi MNC University dalam KKN Tematik Sumatra Barat 2026 menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembelajaran di luar kampus, penguatan kepedulian sosial mahasiswa, serta penerapan ilmu pengetahuan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Program KKN Tematik akan diarahkan untuk mendukung pemulihan masyarakat pascabencana di Sumatra Barat melalui berbagai kegiatan pengabdian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga mampu membangun komunikasi, beradaptasi dengan budaya lokal, serta menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.

Dorong Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perguruan tinggi yang telah mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program tersebut.
Menurutnya, KKN Tematik tidak hanya menjadi sarana pembelajaran di luar kelas, tetapi juga dapat menjadi tradisi kolaborasi antarperguruan tinggi yang terus dikembangkan.
“Adik-adik bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk masyarakat sekitar. Berbaurlah dengan masyarakat, jaga lisan, jaga perilaku, dan jadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran yang berharga,” pesannya kepada para peserta.

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