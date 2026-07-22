MNC University dan Indonesia Blockchain Week 2026 Bekali Mahasiswa Hadapi Peluang Karier dan Finansial di Era Web3

JAKARTA — MNC University berkolaborasi dengan Indonesia Blockchain Week (IDBW) 2026 melalui penyelenggaraan IDBW 2026 x MNC University – University Tour yang berlangsung di Auditorium Rajawali, MNC University, pada Senin (20/7). Mengusung tema "Navigating the Future: Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era", seminar ini bertujuan memperkenalkan teknologi blockchain, Web3, serta peluang karier dan pengelolaan keuangan di era digital kepada mahasiswa lintas jurusan.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100–150 mahasiswa ini menghadirkan Adythia Raflein (Chairman Indonesia Blockchain Week), Andri Muharizal Putra, S.E., M.M., QWP. (Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas), Faris Abdurrahman (praktisi Web3), serta perwakilan Cronos sebagai narasumber. Para pembicara membahas perkembangan industri blockchain, peluang karier di ekosistem Web3, pentingnya literasi keuangan, hingga strategi investasi yang bijak di tengah pesatnya transformasi teknologi.

Melalui materi yang disampaikan, peserta memperoleh pemahaman mengenai perkembangan Web3, potensi profesi baru di industri digital, serta pentingnya membangun pengetahuan finansial untuk meminimalkan risiko investasi. Seminar juga memberikan gambaran mengenai peluang mahasiswa untuk terhubung dengan komunitas, investor, dan pelaku industri global melalui ekosistem Indonesia Blockchain Week. Andri Muharizal Putra, S.E., M.M., QWP. selaku Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas menyampaikan “Resiko datang dari ketidaktahuan. semakin kita tidak tau, maka semakin banyak resiko. tetapi semakiin tau, semakin berkurang resiko yang aka kita dapatkan karena adanya pengetahuan. Apabila ingin berhasil di pasar modal dengan jangka waktu yang Panjang intinya kita harus sabar. " ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat pada sesi talkshow, tanya jawab interaktif (Q&A), serta giveaway yang dipandu oleh komunitas Blockplay. Mahasiswa aktif berdiskusi seputar perkembangan blockchain di Indonesia, tantangan membangun karier di industri digital, hingga peluang pengembangan diri di era Web3. Acara ditutup dengan pemberian hadiah kepada para pemenang giveaway, sesi foto bersama, dan networking antara peserta dengan para narasumber.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis MNC University dalam memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri masa depan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga kesempatan memperluas jejaring profesional serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja berbasis teknologi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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