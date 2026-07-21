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Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam 2 Turnamen Bergengsi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |14:26 WIB
Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam 2 Turnamen Bergengsi
Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam Dua Turnamen Bergengsi (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Tim Futsal MNC University kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua gelar juara dalam dua turnamen bergengsi yang berlangsung pada akhir pekan.

Prestasi pertama diraih pada Piala Rektor UPN Veteran Jakarta 2026. Pada partai final yang digelar di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (19/7), Tim Futsal MNC University berhasil mengalahkan Universitas Gunadarma dengan skor meyakinkan 4-2, sekaligus memastikan diri sebagai juara.

Sehari sebelumnya, Tim Futsal MNC University juga sukses menjadi juara Spartan Cup Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang berlangsung di GOR Wira Yudha, Jakarta Timur. Pada laga final, MNC University menunjukkan mental juara dengan melakukan comeback setelah sempat tertinggal 0-2 dari tuan rumah Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Pertandingan berakhir imbang 2-2 di waktu normal dan dilanjutkan dengan adu penalti yang dimenangkan MNC University dengan skor 3-2.

Pelatih Tim Futsal MNC University, Erza Tri Panditha, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang berhasil meraih dua gelar juara dalam dua kompetisi berbeda. Ia menjelaskan bahwa MNC University bahkan menurunkan dua tim dengan komposisi pemain yang berbeda pada masing-masing turnamen.

"Saya bangga dengan perjuangan seluruh pemain. Mereka menunjukkan semangat, disiplin, dan mental bertanding yang luar biasa. Namun, saya berharap mereka tidak cepat berpuas diri. Tetap rendah hati, terus berlatih, dan fokus mempersiapkan diri menghadapi turnamen-turnamen yang lebih besar ke depan," ujar Erza.

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Topik Artikel :
Futsal Kampus MNC University
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