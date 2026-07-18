MNC University Gelar Seminar Series Navigating The Future, Persiapkan Pemimpin Visioner Berdaya Saing Global

JAKARTA — MNC University melalui Tim Beasiswa menggelar Seminar Series Navigating The Future: Crafting Visionary Leaders For Global Impact. Acara itu berlangsung di Auditorium MNC University pada Rabu 15 Juli 2026 dan secara daring melalui Zoom.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 calon mahasiswa baru serta siswa SMA/SMK. Mereka antusias memperluas wawasan mengenai kepemimpinan visioner dan tantangan global di masa depan.

1. MNC University Gelar Seminar

Seminar ini diselenggarakan sebagai upaya untuk membentuk dan membekali calon pemimpin masa depan agar memiliki visi yang luas, progresif, serta berorientasi pada perubahan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang adaptif, menciptakan inovasi, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dalam skala nasional maupun global.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tari yang menambah semarak suasana acara. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan ketua pelaksana dan sambutan dari Rektor MNC University.

Antusiasme peserta semakin terlihat pada sesi pemaparan materi pertama. Acara ini diisi oleh Prasodjo Agung, Head of Operating MNC Life Assurance.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan melalui berbagai pertanyaan kritis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Prasodjo Agung mengungkapkan apresiasinya terhadap kualitas diskusi yang terbangun selama seminar berlangsung.

“Saya surprise pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke saya itu lebih banyak praktis yang di lapangan,” ujar Prasodjo Agung.

Prasodjo juga berharap materi yang diberikan dapat memberikan wawasan baru bagi para peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional di masa depan.

“Mudah-mudahan memberi insight dan pandangan yang penting logic-nya dapet,” tambahnya.