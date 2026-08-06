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3 Contoh Singkat Teks MC 17 Agustus 2026 yang Mudah Dipahami

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:31 WIB
3 Contoh Singkat Teks MC 17 Agustus 2026 yang Mudah Dipahami
3 Contoh Singkat Teks MC 17 Agustus 2026 yang Mudah Dipahami (Foto: Freepik)
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JAKARTA - 3 contoh singkat teks MC 17 Agustus 2026 yang mudah dipahami. Menjadi pembawa acara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia membutuhkan persiapan yang matang, salah satunya menyiapkan naskah MC. Dengan susunan acara yang jelas, pembawa acara dapat memandu jalannya kegiatan secara runtut, baik untuk acara resmi, perayaan di lingkungan warga, maupun kegiatan di kantor.

Teks MC biasanya memuat salam pembuka, susunan acara, pengantar di setiap sesi, hingga penutupan. Formatnya dapat disesuaikan dengan jenis kegiatan sehingga penyampaiannya terasa lebih natural dan mudah dipahami oleh para peserta.

1. Contoh Teks MC 17 Agustus Formal

Naskah berikut dapat digunakan untuk upacara di sekolah, instansi pemerintah, maupun perusahaan yang menggelar kegiatan resmi.

Pembukaan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang kami hormati Bapak/Ibu pimpinan beserta seluruh tamu undangan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat.

Susunan Acara

Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan sebagai berikut:

  • Pembukaan
  • Penghormatan kepada Pembina Upacara
  • Laporan Pemimpin Upacara
  • Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya
  • Mengheningkan cipta
  • Pembacaan Teks Proklamasi
  • Pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
  • Amanat Pembina Upacara
  • Doa
  • Penutup

Penutup

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