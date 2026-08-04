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Syarat dan Cara Mendapatkan Tiket Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |16:19 WIB
Syarat dan Cara Mendapatkan Tiket Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka
Syarat dan Cara Mendapatkan Tiket Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka kembali menjadi momen yang dinantikan masyarakat. Bagi yang ingin hadir langsung menyaksikan prosesi pengibaran bendera, ada sejumlah persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum pendaftaran resmi dibuka.

Melalui akun Instagram Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), masyarakat diimbau untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses registrasi dapat berjalan lancar.

Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan antara lain:

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Nomor telepon yang masih aktif
  • Alamat email aktif
  • Pasfoto terbaru
  • Dokumen pendukung sesuai ketentuan panitia

Cara Mendaftar

Setelah pendaftaran dibuka, calon peserta dapat mengisi formulir secara daring dengan melengkapi seluruh data yang diminta. Pastikan informasi yang diinput sesuai dengan dokumen resmi agar tidak mengalami kendala pada tahap verifikasi.

Usai melakukan pendaftaran, peserta diminta untuk rutin mengecek status registrasi melalui email maupun laman resmi penyelenggara. Seluruh informasi mengenai proses seleksi hingga pengumuman peserta yang lolos akan disampaikan melalui kanal tersebut.

Masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka juga diimbau untuk terus memantau informasi resmi melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Dengan menyiapkan seluruh persyaratan lebih awal, peluang untuk mengikuti salah satu momen bersejarah dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia akan semakin terbuka.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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