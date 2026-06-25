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Viral! Anak Tukang Sayur Diterima di Kampus ITB, Netizen: Keren Banget!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |18:55 WIB
Viral! Anak Tukang Sayur Diterima di Kampus ITB, Netizen: Keren Banget!
Viral! Anak Tukang Sayur Diterima di Kampus ITB, Netizen: Keren Banget! (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Kisah inspiratif datang dari Mikail Fajar Dwicaksono, siswa asal Yogyakarta yang berhasil lolos ke Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Putra dari keluarga sederhana itu sukses diterima di Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB, membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih pendidikan di kampus impian.

Mikail merupakan alumni Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Yogyakarta yang kini bernama SMK Negeri 3 Kasihan Bantul. Bakatnya di bidang fine art atau seni rupa murni bahkan mendapat apresiasi langsung dari Rektor Tatacipta Dirgantara yang menyambangi kediamannya di Condongcatur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Senin, 22 Juni 2026.

Prestasi tersebut membuat Mikail menjadi inspirasi bagi para siswa SMSR Yogyakarta untuk terus berkarya, berprestasi, dan berani mengejar cita-cita.

Melansir unggahan akun Instagram Santosoim, Rektor ITB bersama jajaran pimpinan kampus, termasuk dekan, turut mengunjungi rumah Mikail sebagai bentuk apresiasi atas pencapaiannya.

"Saya hanya tukang ngepel dan ibu tukang sayur. Keterima ITB, Mikail merinding, keluar keringat dingin," kata ayah Mikail.

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