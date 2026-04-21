Zahid Ibrahim Ungkap Perjalanan Temukan Passion, Berawal dari Nekat Tinggalkan ITB

JAKARTA - Sesi talkshow dalam kegiatan Genzone School Take Over di SMAN 55 Jakarta tak hanya memberikan hiburan bagi para siswa. Kegiatan ini juga menghadirkan konten kreator edukasi, Zahid Ibrahim.

Dalam kesempatan tersebut, Zahid membagikan kisah perjalanannya menemukan passion yang dimulai sejak masa sekolah menengah atas (SMA). Ia menceritakan kepada para siswa SMAN 55 Jakarta tentang proses menemukan minat hingga kini menjadi seorang konten kreator full-time.

“Awalnya aku bikin video tentang keseharianku di SMA. Dari situ pelan-pelan komunitas mulai terbentuk, sampai sekarang jadi salah satu jaringan komunitas pembelajaran,” ujarnya.

Zahid mengatakan ketertarikannya pada dunia konten berawal dari kebiasaan sederhana membuat video kehidupan sehari-hari saat bersekolah di Riau. Seiring waktu, kegiatan tersebut justru membuka banyak peluang, mulai dari traveling ke berbagai negara hingga belajar banyak hal baru.

“Perjalananku sebagai YouTuber mengantarkan ke banyak negara dan belajar banyak bahasa,” katanya.

Menurut Zahid, salah satu cara untuk menemukan potensi diri adalah dengan berani mengekspresikan diri, termasuk melalui media sosial. Ia menilai langkah tersebut penting untuk membangun koneksi dan menemukan komunitas yang sejalan.