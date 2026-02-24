Sukses Digelar, Genzone Talks School Take Over SMAN 24 Jakarta Padukan Edukasi dan Hiburan

JAKARTA – Genzone Talks School Take Over sukses digelar secara meriah pada Jumat, 13 Februari 2026 di SMAN 24 Jakarta. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi para siswa, tetapi juga memberikan sesi edukatif yang inspiratif bersama pakar psikologi.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka dengan sambutan dari Kepala SMAN 24 Jakarta, Eka Novita, MM. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu memberikan ruang positif bagi siswa untuk belajar sekaligus mengekspresikan diri.

Rangkaian acara diawali dengan sesi talkshow bersama Virnie Ismail, S.Psi., M.I.Kom, Psikolog sekaligus Founder Psikolog Adalah Teman. Mengangkat tema “Self-Love: Find Your Best Version”, sesi ini membahas pentingnya mencintai diri sendiri serta membangun kepercayaan diri di kalangan remaja.

Antusiasme siswa terlihat jelas, terutama saat sesi tanya jawab berlangsung. Banyak siswa yang memanfaatkan momen tersebut untuk berbagi cerita dan berkonsultasi langsung seputar persoalan remaja dan pengembangan diri.

Setelah sesi talkshow, acara dilanjutkan dengan berbagai permainan interaktif bersama Relaxa. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Gombalan Challenge, di mana para siswa saling beradu kreativitas membacakan gombalan yang tertera pada kemasan Relaxa.